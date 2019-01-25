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Зеленський показав свою передвиборчу програму

Новини » Вибори 2019    25.01.2019 - 15:38
Зеленський показав свою передвиборчу програму
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кандидат пропонує після виборів запровадити референдуми та інші форми прямої демократії

Шоумен Володимир Зеленський, який подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом в президенти, оприлюднив свою передвиборчу програму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа.

Першим пунктом програми стоїть "Народовладдя через референдуми". Як зазначив Зеленський, він запропонує ухвалити закон "Про народовладдя", за яким громадяни будуть формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії.

Крім того, Зеленський включив до програми такі пункти (орфографія оригіналу збережена):

  • Людина - вища цінність!
  • Справедливість і Рівність усіх перед Законом
  • Безпека Людини. Безпека Країни
  • Заможний громадянин - заможна держава
  • Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
  • Здорова та освічена нація
  • Комфортна країна
  • Електронна країна

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський подав документи до Центральної виборчої комісії 25 січня.

Після подачі документів до ЦВК Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію. Він вказав, що йому і дружині належить будинок під Києвом, кілька квартир, в тому числі в Києві і окупованій Ялті, також в оренді у сім'ї знаходиться квартира в Британії. З коштовностей Зеленський зазначив наручні годинники п'яти елітних брендів.

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