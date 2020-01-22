Зеленський на форумі в Давосі: головне

Виступ Володимира Зеленського запланований в програмі Давоського форуму на 22 січня. Президент візьме участь у сесії другого дня ВЕФ 2020. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський провів першу зустріч

На першій зустрічі на полях форуму в Давосі Зеленський закликав гендиректора компанії Cargill Inc. Девіда Макленнанна більше інвестувати в переробку аграрної продукції. Він також порушив питання земельної реформи, яка стане "локомотивом зростання аграрного сектора".

Спеціальна заява Зеленського на форумі в Давосі

На порядку денному Всесвітнього економічного форуму зазначено, що Володимир Зеленський виступить 22 січня зі спеціальним зверненням. Промова українського президента триватиме з 17:15 до 17:45 (за київським часом) і транслюватиметься в режимі онлайн.

Також в Офісі президента підтвердили, що в Давосі Зеленський проведе кілька зустрічей з учасниками форуму.

"Програмою візиту передбачено виступ глави держави під час Давоського форуму. Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій", - йдеться в повідомленні ОПУ.

Українська делегація на ВЕФ 2020

На економічному форумі в Швейцарії будуть присутні 17 депутатів "Слуги народу", зокрема лідер партії Давид Арахамія, перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Дмитро Наталуха, Святослав Юраш, Єлизавета Ясько та ін.

Також в Давос вирушили депутати "Голосу" Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко, Ярослав Железняк.

Варто зазначити, що голова ВР Дмитро Разумков заявив, що не направляв народних депутатів на щорічне засідання Давоського форуму, тому їх відрядження не будуть оплачуватися з держбюджету.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук перебуватиме з робочим візитом у Давосі 22-23 січня.

Глава Кабміну зустрінеться з прем'єром Фінляндії Санною Марін, президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Також Гончарук проведе кілька зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та виступить під час "Українського сніданку" 23 січня.

У Давосі проходить ювілейний 50-й ВЕФ

Давоський форум стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир". Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як "збереження планети", "суспільство і майбутнє праці", "технології на благо", "справедливі економіки", "здорове майбутнє".

У форумі беруть участь близько 3 тис. осіб (лідери держав і урядів, представники міжнародних організацій, бізнесмени з усього світу).

Серед спікерів в програмі форуму заявлені: президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, генсек ООН Антоніу Гутерріш, глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, екоактівістка Грета Тунберг і інші.