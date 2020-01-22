Зеленский на форуме в Давосе: главное

Выступление Владимира Зеленского запланировано в программе Давосского форума на 22 января. Президент примет участие в сессии второго дня ВЭФ 2020. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе

В повестке дня Всемирного экономического форума указано, что Владимир Зеленский выступит 22 января со специальным обращением. Речь украинского президента продлится с 17:15 до 17:45 (по киевскому времени) и будет транслироваться в режиме онлайн.

Также в Офисе президента подтвердили, что в Давосе Зеленский проведет несколько встреч с участниками форума.

"Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций", - говорится в сообщении ОПУ.

Украинская делегация на ВЭФ 2020

На экономическом форуме в Швейцарии будут присутствовать 17 депутатов “Слуги народа”, в частности лидер партии Давид Арахамия, первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Дмитрий Наталуха, Святослав Юраш, Елизавета Ясько и др.

Также в Давос отправились депутаты “Голоса” Кира Рудык, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Ярослав Железняк.

Стоит отметить, что председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что не направлял народных депутатов на ежегодное заседание Давосского форума, поэтому их командировки не будут оплачиваться из госбюджета.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет находиться с рабочим визитом в Давосе 22-23 января.

Глава Кабмина встретится с премьером Финляндии Санной Марин, президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Также Гончарук проведет несколько встреч с представителями международного бизнеса и выступит во время “Украинского завтрака” 23 января.

В Давосе проходит юбилейный 50-й ВЭФ

Давосский форум стартовал 21 января и продлится до пятницы, 24 января. Тема встречи в этом году: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Обсуждения сессии коснутся таких ключевых тем, как "сохранение планеты", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики", "здоровое будущее".

В форуме принимают участие около 3 тыс. человек (лидеры государств и правительств, представители международных организаций, бизнесмены со всего мира).

Среди спикеров в программе форума заявлены: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, экоактивистка Грета Тунберг и другие.