ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський прийме участь у Всесвітньому економічному форумі

Новини » Політика     20.01.2020 - 11:58
Зеленський прийме участь у Всесвітньому економічному форумі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Програмою візиту передбачено виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський візьме участь щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський має виступити на форумі та зустрітись з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

"22 січня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на форумі будуть президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Також буде ряд лідерів інших країн світу. Загалом на форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів.

У рамках традиційної щорічної зустрічі в Давосі буде дано старт двом глобальним ініціативам. Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу 1 млрд дерев.

Нагадаємо, перша зустріч Зеленського і Путіна відбулась в рамках нормандського саміту.

Також Зеленський проводив зустріч з Трампом у Вашингтоні. Тоді та зустріч закінчилась початком процедури імпічменту Трампа.

У Швейцарії стартує Давоський форум: хто візьме участь Зеленський про відносини з Путіним: він розуміє мою позицію про незалежну Україну
Новини України Володимир ЗеленськийДавос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся