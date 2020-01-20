Зеленський прийме участь у Всесвітньому економічному форумі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Програмою візиту передбачено виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський візьме участь щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський має виступити на форумі та зустрітись з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

"22 січня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на форумі будуть президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Також буде ряд лідерів інших країн світу. Загалом на форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів.

У рамках традиційної щорічної зустрічі в Давосі буде дано старт двом глобальним ініціативам. Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу 1 млрд дерев.

Нагадаємо, перша зустріч Зеленського і Путіна відбулась в рамках нормандського саміту.

Також Зеленський проводив зустріч з Трампом у Вашингтоні. Тоді та зустріч закінчилась початком процедури імпічменту Трампа.