ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп на форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів

Новини » Політика     21.01.2020 - 14:20
Трамп на форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

На форумі також присутній екологічний активіст Грета Тунберг

Президент США Дональд Трамп на економічному форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів, які вважають, що людству загрожує катастрофа. Про це повідомляє SBS.

Трамп заявив, що "не дозволимо радикальним соціалістам зруйнувати нашу економіку".

"Ми повинні відкидати вічних пророків, що пророкують загибель, і їх пророцтва щодо апокаліпсису. Зараз - час не для песимізму, а для оптимізму. Ми не дозволимо радикальним соціалістам зруйнувати нашу економіку", - заявив він.

Зазначимо, на форумі також присутній екологічний активіст Грета Тунберг.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зустрітися з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі виступить зі спецзаявою. Виступ українського президента заплановано на 22 січня 17:45 (за київським часом).

Додамо, заходи 50-й сесії у швейцарському Давосі триватимуть з 21 по 24 січня і будуть об'єднані ключовою темою "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир".

В Ірані оголосили нагороду 3 млн доларів за вбивство Трампа Трамп прибув на економічний форум у Давосі
Новини України экологияДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся