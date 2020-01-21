Форум у Давосі 2020: головне

Ілюстративне фото (weforum org)

Всесвітній економічний форум триватиме з 21 по 24 січня

21 січня в Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу в 2020 році стане ювілейною. Детально про програму та учасників форуму - в матеріалі РБК-Україна.

Тема і програма Давосу 2020

Заходи 50-ї сесії в швейцарському Давосі триватимуть з 21 по 24 січня та будуть об'єднані ключовою темою "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир".

Під час форуму обговорять:

питання розвитку нових технологій і можливі загрози від їх впровадження;

зміни клімату та захист біорізноманіття планети;

розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін;

проблеми охорони здоров'я;

питання професійного розвитку і майбутнє "ринку праці";

врегулювання військових конфліктів у "гарячих точках".

В рамках ВЕФ-2020 стартують два глобальні проекти - освітня програма, яка охопить 1 млрд осіб, а також ініціатива з посадки 1 млрд дерев на планеті.

Увечері 20 січня відбулося урочисте відкриття ювілейного форуму. 21-24 січня пройдуть виступи учасників сесії. 24 січня о 12:00 відбудеться церемонія закриття.

Учасники Давоського форуму

Всесвітній економічний форум у 2020 році збере близько 3 тис. учасників із 117 країн. У заходах візьмуть участь лідери 53 держав та урядів, в т.ч. Австрії, Афганістану, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Іраку, Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Пакистану, США, України та ін.

У Давос приїдуть мільярдери з 36 країн світу, серед них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Білл Гейтс.

21 січня об 11:00 у програмі форуму запланований виступ президента США Дональда Трампа. Очікується підтвердження участі американського віце-президента Майка Пенса.

В рамках ВЕФ-2020 відбудеться виступ екологічної активістки Грети Тунберг із закликом припинити інвестиції в викопні види палива. Школярка з Швеції приїде в Давос вже вдруге.

У списках головних спікерів форуму також: канцлер Німеччини Ангела Меркель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш, виконавчий директор UNAIDS Вінні Бьяніма, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард та інші.

Українська делегація в Давосі

Президент Володимир Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум 22 січня. Виступ глави держави в програмі Давосу запланований з 16:15 до 16:45 за місцевим часом.

В рамках форуму з 21-го по 24 січня також буде працювати майданчик "Український дім". Захід організовує Фонд Віктора Пінчука третій рік поспіль. Темою дискусій в Українському домі в 2020-му стане "Україна: креативність, інновації, можливості".

Серед спікерів: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, глава агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, режисер Олег Сенцов і ін.

22 січня о 18:00 в Українському домі виступить президент Володимир Зеленський.

Як проходив форум Давоський форум в 2019 році

Минулорічний Всесвітній економічний форум пройшов у Швейцарії з 22 по 25 січня під темою "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції". Обговорювалися питання розвитку ринків і цифрової економіки, поширення криптовалют і кібербезпека. Окремо була піднята тема військового конфлікту в Сирії та Лівії.

ВЕФ-2019 проігнорували багато світових лідерів. Так, президент США Дональд Трамп і вся делегація Білого дому не брали участі в форумі через "шатдаун".

Глава Франції Еммануель Макрон скасував поїздку до Давосу, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів". Через ситуацію з Brexit, прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей також не приїхала на форум.