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Разумков розповів, у скільки обійдуться бюджету поїздки депутатів у Давос

Новини » Політика     21.01.2020 - 05:35
Разумков розповів, у скільки обійдуться бюджету поїздки депутатів у Давос
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Разумкова, всі депутатські відрядження відбуваються не за рахунок держбюджету

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не направляв народних депутатів на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі та їх поїздки не будуть оплачуватися з держбюджету. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Спікер зазначив, що завжди дуже ретельно переглядає документи на відрядження.

"В першому чергу я дивлюся, коли (щоб це не була сесія), куди і за рахунок чого. Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно, виключно НАТО, ПАРЄ, і все відрядження відбуваються на 99% не за рахунок державного бюджету України. Так само і відвідування Давосу народними депутатами не буде коштувати громадянам нашої держави жодної гривні", - сказав Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Зеленський повинен виступити на форумі і зустрітися з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляє РБК-Україна, у швейцарському Давосі 21 січня відкривається 50-а сесія Всесвітнього економічного форуму. Головною темою Давоського форуму в цьому році стане формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

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Новини України ДавосДмитро Разумков
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