В центре Киева днем раздавались выстрелы: КГВА объяснила, что произошло

Киевлянам объяснили, что те звуки взрывов и выстрелов, которые они сегодня могли слышать в центре города были связаны со съемками фильма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"Сегодня на локациях в центре Киева могут раздаваться звуки, похожие на выстрелы или взрывы. События связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера", - пояснили в КГВА.

Администрация попросила всех киевлян и украинских ветеранов и воинов с пониманием отнестись к таким активностям.

"Речь идет о съемках ленты, основанной на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады. Несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт", - пояснили в КГВА.

По данным администрации, столица является не только центром операций наших подразделений, но и пространством для художественного выражения реальных историй о реальных подвигах.