Неожиданные цифры: DeepState подсчитал, сколько территории РФ оккупировала за 1010 дней
Россия за 1010 дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины. За это время под контроль врага перешло около 5,8 тысячи кв. км украинских земель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.
С 12 ноября 2022 года, когда под российской оккупацией находилось 108 651 кв. км украинской территории, и до сегодняшнего дня эта цифра выросла до 114 493 кв. км.
Таким образом, за этот период враг захватил 5842 кв. км, что составляет 0,96% от всей площади Украины в международно признанных границах.
DeepState отметил, что, к сожалению, оккупанты имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения, однако благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, Украине удалось вернуть большую часть.
После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. В частности осенью продолжалось активное наступление россиян на Бахмут.
Ситуация на фронте
Заметим, что вчера, 16 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту. Однако оккупантам это не удалось, потому что украинские бойцы были оперативнее.
Напомним также, что за последние сутки российские войска понесли значительные потери в боях против Украины, а их численность уменьшилась почти на тысячу солдат.
В то же время, как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства.