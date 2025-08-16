ua en ru
ВСУ активно уничтожают врага в Сумской области: потеснили россиян возле Алексеевки и Юнаковки

Сумская область, Суббота 16 августа 2025 20:40
ВСУ активно уничтожают врага в Сумской области: потеснили россиян возле Алексеевки и Юнаковки Фото: украинские воины давят на врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

Украинские военные продолжают наступление на Северо-Слобожанском направлении. Подразделения продвинулись вперед на расстояние до 2,5 километров, одновременно держа под огневым контролем ключевые логистические маршруты врага.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По словам военного, на Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения украинских населенных пунктов.

"На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров", - отметил Ковалев.

В то же время, как пояснил спикер, с целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника.

Как уточнил Ковалев, активные действия, в частности, проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Ситуация на фронте

Заметим, что ранее сегодня, 16 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту.

Однако оккупантам это не удалось, потому что украинские бойцы были оперативнее.

Напомним также, что за последние сутки российские войска понесли значительные потери в боях против Украины, а их численность уменьшилась более чем на 1000 солдат.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 16 августа на фронте зафиксировано почти 70 боевых столкновений.

По данным Генштаба Украины, наиболее активные боевые действия сейчас продолжаются на нескольких направлениях, которые остаются самыми горячими на линии фронта.

