Общей встречи не будет? Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров

США, Воскресенье 17 августа 2025 18:37
Общей встречи не будет? Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров Фото: американский президент Дональд Трамп с украинским лидером Владимиром Зеленским (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп проведет встречу один на один с украинским президентом Владимиром Зеленским. Их совместная встреча с европейскими лидерами состоится после этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, президент США Дональд Трамп решил провести встречу с глазу на глаз с Зеленским, несмотря на то, что украинского лидера в Вашингтон сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики.

Источники издания сообщают, что только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО.

В общем еще планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

Стоит заметить, что последний раз встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась конфликтом, после которого американский президент даже временно приостановил военную помощь Киеву.

Кроме Мерца и фон дер Ляйен, в составе делегации также будут:

  • президент Франции Эмманюэль Макрон,
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
  • президент Финляндии Александр Стубб,
  • генсек НАТО Марк Рютте.

Напомним, что сегодня, 17 августа, украинский президент прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а после этого вместе с европейскими лидерами отправится в США.

Стоит добавить, что ранее сегодня Мерц раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом.

