Зеленский едет на коалицию в Брюссель, а затем с лидерами отправится к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа едет в Брюссель на заседание "коалиции решительных". После этого он вместе с европейскими лидерами отправится в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в X (Twitter).

Чиновница сообщила, что сегодня, 17 августа, будет приветствовать Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в заседании "коалиции решительных".

Президент Еврокомиссии заявила, что вместе с Зеленским и европейскими лидерами встретится с Трампом 18 августа.

"По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - отметила она.

В Германии сообщили, что с Зеленским к Трампу также поедет канцлер Фридрих Мерц. По данным издания Sky News, президента Украины будет сопровождать еще и премьер Италии Джорджия Мелони.

Обновлено в 13:35

Стало известно, что к встрече Зеленского и Трампа присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. Также ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте.

Как сообщается, президент США пригласил европейских лидеров.

Напомним, Politico сообщало, что с Зеленским к Трампу может поехать один из его любимых собеседников среди лидеров Европы - президент Финляндии Александр Стубб.

Стоит добавить, что прошлая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась словесной перепалкой. Тогда президент Украины досрочно завершил свой визит.