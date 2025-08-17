ЕС уже в сентябре примет 19-й пакет санкций против РФ, - Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз уже в начале сентября примет 19-й пакет санкций против России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии заявила Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она подчеркнула, что пока в Украине продолжается война, Европа будет осуществлять дипломатическое и экономическое давление на Россию. "Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и продвигаем подготовку 19-го пакета. Он будет принят в начале сентября", - сказала Урсула фон дер Ляйен.