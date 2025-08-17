ЕС уже в сентябре примет 19-й пакет санкций против РФ, - Урсула фон дер Ляйен
Европейский Союз уже в начале сентября примет 19-й пакет санкций против России.
Об этом заявила глава Еврокомиссии заявила Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она подчеркнула, что пока в Украине продолжается война, Европа будет осуществлять дипломатическое и экономическое давление на Россию.
"Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и продвигаем подготовку 19-го пакета. Он будет принят в начале сентября", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Санкции против РФ
Напомним, что с начала полномасштабной войны России против Украины, ЕС ввел уже 18-й пакетов санкции против страны-агрессора и вот уже готовится 19-й.
Несколько недель назад уполномоченный по санкциям Владислав Власюк сообщил, что Украина передала Брюсселю свои предложения о том, что должно быть включено в новый список ограничительных мер.
Кроме того, вчера глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал принять 19-й пакет санкций, а также усилить поддержку Украины.