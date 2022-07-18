На черзі ще 28. Зеленський анонсував нові звільнення в СБУ

Найближчим часом будуть звільнені ще 28 посадових осіб Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"І ще одна важлива новина про Службу безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання про звільнення двадцяти восьми посадових осіб. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі - незадовільні результати роботи", - зазначив він.