У Новій Каховці прогриміли вибухи, зафіксовано приліт

Фото: стовп диму на місці вибухів у Новій Каховці (facebook.com/oleh.baturin)

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) прогриміли вибухи. Повідомляється про приліт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Цікаво, а Нова Каховка обжене по "серіях" Чорнобаївку? Зафіксовано приліт по росіянам в районі асфальтного заводу на об'їзній", - зазначив він і опублікував фото. Фото: Нова Каховка після прильоту (facebook.com/sergey.khlan) Інформацію про вибухи також підтвердив журналіст Олег Батурин. "Після вибухів горить в районі Каховського шлюзу і в соснах за мікрорайоном Сокіл", - зазначив він.