ЗСУ відбили низку штурмів росіян під Сіверськом і Бахмутом: зведення Генштабу
Фото: ЗСУ відбили низку штурмів росіян під Сіверськом та Бахмутом (Getty Images)
Українські військові не дали росіянам просунутися у напрямку Сіверська та Бахмута Донецької області. Штурми росіян були провальними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Продовжується 145 доба російського вторгнення. Зараз ситуація на фронті така:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
- На Сіверському напрямку росіяни ведуть розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей
- На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати свої позиції, проводять оборону. Продовжуються постійні обстріли позицій ЗСУ в низці населених пунктів області.
- На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм - Барвінкове. Росіяни продовжують артилерійський обстріл населених пунктів Слов’янського району. При цьому українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.
- На Донецькому напрямку окупанти продовжують спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ. Вони провели низку штурмів з метою покращити своє тактичне положення на напрямках Білогорівка - Григорівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Золотарівка - Серебрянка та Лисичанський НПЗ - Верхньокам’янське, але успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку українські захисники відбили спробу штурму у напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС.
- На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.
- На Курахівському і Запорізькому напрямках не було активних наступальних дій з боку росіян. Вони продовжили артобстріл в районах низки населених пунктів.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються зберегти зайняті позиції та не допустити наступу ЗСУ, активно веде повітряну розвідку дронами. Постійного обстрілу зазнають населені пункти Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. При цьому у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області), але ця інформація не відповідає дійсності.
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