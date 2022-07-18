ЗСУ відбили низку штурмів росіян під Сіверськом і Бахмутом: зведення Генштабу

Українські військові не дали росіянам просунутися у напрямку Сіверська та Бахмута Донецької області. Штурми росіян були провальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

Продовжується 145 доба російського вторгнення. Зараз ситуація на фронті така:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області), але ця інформація не відповідає дійсності.

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