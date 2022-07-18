Бігали в паніці. На ЗАЕС поранено кілька росіян, є загиблі, - мер Енергодара

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кілька окупантів, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

За його словами, сьогодні місто сколихнула новина про подію, в результаті якої рашистів "фізично стало менше". На даний момент точно відомо, що до лікарні доставили 9 поранених окупантів.

"Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість поки ми не можемо", - зазначив Орлов.

Він також підкреслив, що офіційну інформацію оприлюднять компетентні служби.

"Зараз можемо додати тільки, що орки злякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, довго блокували на ній відразу дві зміни оперативного персоналу, які повинні були міняти один одного. Зрештою людей відпустили", - додав мер.