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Бігали в паніці. На ЗАЕС поранено кілька росіян, є загиблі, - мер Енергодара

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Енергодар, Понеділок 18 липня 2022 21:57
Бігали в паніці. На ЗАЕС поранено кілька росіян, є загиблі, - мер Енергодара Фото: на ЗАЕС в результаті невідомого інциденту "прорідили" ряди окупантів (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кілька окупантів, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

За його словами, сьогодні місто сколихнула новина про подію, в результаті якої рашистів "фізично стало менше". На даний момент точно відомо, що до лікарні доставили 9 поранених окупантів.

"Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість поки ми не можемо", - зазначив Орлов.

Він також підкреслив, що офіційну інформацію оприлюднять компетентні служби.

"Зараз можемо додати тільки, що орки злякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, довго блокували на ній відразу дві зміни оперативного персоналу, які повинні були міняти один одного. Зрештою людей відпустили", - додав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна.

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