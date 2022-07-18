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РФ зранку обстріляла Торецьк, снаряд потрапив в двоповерхівку: багато загиблих, є поранені

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Донбас, Понеділок 18 липня 2022 11:19
РФ зранку обстріляла Торецьк, снаряд потрапив в двоповерхівку: багато загиблих, є поранені Фото: окупанти зранку вдарили по Торецьку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 18 липня, російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого 6 людей загинули, 2 вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

РФ зранку обстріляла Торецьк, снаряд потрапив в двоповерхівку: багато загиблих, є пораненіРФ зранку обстріляла Торецьк, снаряд потрапив в двоповерхівку: багато загиблих, є поранені

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з-під завалу 3 особи, 1 з яких померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, станом на 8.20 пошукові роботи завершено.

Як повідомлялося, вночі на 18 липня Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Окупанти вдарили по автосалону та магазину з продажу сільгосптехніки.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у Часовому Яру. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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