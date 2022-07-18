Росіяни заявили про нібито захоплення Сіверська. Місто під контролем ЗСУ

Російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Сіверськ нібито перейшов під оперативний контроль так званих "союзних сил", а бої ведуться на околицях.

Як заявив начальник місцевої військової адміністрації Олексій Воробйов, місто як і раніше під контролем Збройних сил України.

"Це все брехня. Я тільки звідти - їздив розвозити хліб. Все під контролем Збройних сил України. Сіверськ - це Україна", - зазначив він.

Ситуація в Сіверській громаді станом на сьогодні залишається напруженою, окупанти обстріляли сусіднє село Серебрянка.