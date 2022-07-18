Росіяни заявили про нібито захоплення Сіверська. Місто під контролем ЗСУ
Російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Сіверськ нібито перейшов під оперативний контроль так званих "союзних сил", а бої ведуться на околицях.
Як заявив начальник місцевої військової адміністрації Олексій Воробйов, місто як і раніше під контролем Збройних сил України.
"Це все брехня. Я тільки звідти - їздив розвозити хліб. Все під контролем Збройних сил України. Сіверськ - це Україна", - зазначив він.
Ситуація в Сіверській громаді станом на сьогодні залишається напруженою, окупанти обстріляли сусіднє село Серебрянка.
Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.
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