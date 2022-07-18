Україна оновила власний медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022

Збірна України фінішувала третьою у медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в американському Бірмінгемі та побила власний рекорд за золотими нагородами в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Всесвітні ігри-2022 завершилися перемогою збірної Німеччини в медальному заліку. Натомість українська команда посіла 3-тє місце, набравши в сумі 45 нагород.

Цей результат став для українців найкращим в історії Ігор. Раніше найвищим досягнення збірної України було 5-те місце загальнокомандного заліку в 2017 році.

Окрім того, цьогорічна команда оновила відразу два національні рекорди – за кількістю нагород усіх гатунків (45) і "золота" зокрема (16). Попередні найвищі показники були на рівні 29-ти і десяти медалей відповідно.

У рамках Всесвітніх ігор-2022 золоті нагороди для України вибороли: