Україна оновила власний медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022
Збірна України фінішувала третьою у медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в американському Бірмінгемі та побила власний рекорд за золотими нагородами в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Всесвітні ігри-2022 завершилися перемогою збірної Німеччини в медальному заліку. Натомість українська команда посіла 3-тє місце, набравши в сумі 45 нагород.
Цей результат став для українців найкращим в історії Ігор. Раніше найвищим досягнення збірної України було 5-те місце загальнокомандного заліку в 2017 році.
Окрім того, цьогорічна команда оновила відразу два національні рекорди – за кількістю нагород усіх гатунків (45) і "золота" зокрема (16). Попередні найвищі показники були на рівні 29-ти і десяти медалей відповідно.
У рамках Всесвітніх ігор-2022 золоті нагороди для України вибороли:
- Анжеліка Терлюга (карате)
- Аніта Серьогіна (карате)
- Олексій Бичков (пауерліфтинг)
- Володимир Рисєв (пауерліфтинг)
- Важа Даіаурі (сумо)
- Світлана Ярьомка (сумо)
- Іванна Березовська (сумо)
- Софія Гречко (підводне плавання)
- Богдан Колмаков (паркур)
- Вікторія Козловська і Таїсія Марченко (спортивна акробатика)
- Богдан Пограничний та Данило Стецюк (спортивна акробатика)
- Данило Фільченко (воднолижний спорт)
- Богдан Мочульський (джиу-джитсу)
- Анастасія Кулініч (муай тай)
- Ігор Любченко (муай тай)
- Олег Приймачов (муай тай)
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