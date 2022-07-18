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Екс-начальника кримського СБУ заарештували без можливості застави

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 20:35
Екс-начальника кримського СБУ заарештували без можливості застави Фото: затримання Олега Кулініча (РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Колишньому начальнику кримського управління Служби безпеки України Олегу Кулінічу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Держбюро розслідувань.

Також повідомляється, що йому оголошеон підозри за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної спільноти або організації, а також участь у ній);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч.5 Ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво в передачі або зборі секретних відомостей для іноземної держави).

В рамках розслідування встановлено, що Кулініч співпрацював з представниками спецслужб Російської Федерації і передавав їм розвідувальну інформацію. Крім того, він брав участь у підривній діяльності проти України.

Нагадаємо, Кулініча затримали 16 липня в ході спільної операції СБУ та ДБР.

Джерела РБК-Україна повідомили, що на момент затримання він був помічником голови СБУ Івана Баканова. Напередодні президент відсторонив останнього через масові факти держзради і колабораційної діяльності співробітників спецслужби, які залишилися на окупованих територіях.

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Служба безпеки України Крим держзрада
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