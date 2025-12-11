ua en ru
Завтра в Украине ветрено: синоптик предупредила, где будут дожди и даже мокрый снег

Четверг 11 декабря 2025 14:32
Завтра осадки могут быть в разных областях Украины (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - пятницы, 12 декабря - погода в Украине будет ветреной, местами даже со штормовыми порывами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой завтра и где вероятны осадки

Согласно информации эксперта, завтрашняя пятница будет, прежде всего, ветреной.

Диденко уточнила, что местами порывы западного и северо-западного ветра в течение 12 декабря могут достигать штормовых значений - со скоростью до 15-20 метров в секунду.

Завтра в Украине ветрено: синоптик предупредила, где будут дожди и даже мокрый снегСитуация с ветром 12 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем осадки ожидаются:

  • ночью - на юге и востоке страны (дожди), на северо-востоке (с мокрым снегом);
  • днем - местами на Левобережье (небольшие осадки);
  • вечером - на севере и в Харьковской области (до умеренных осадков).

При этом температура воздуха в Украине ожидается "плюсовая" даже ночью - от 2 до 6 градусов тепла.

В течение дня пятницы столбики термометров поднимутся:

  • в среднем по Украине - до 4-8 градусов выше нуля;
  • в южной части страны - до +10 градусов по Цельсию.

В Киеве в течение 12 декабря будет также ветрено и тепло (до +8 градусов по Цельсию).

Местами вероятен дождь.

Когда в Украину может прийти похолодание

В завершение Диденко сообщила, что в течение ближайших выходных дней - 13-14 декабря - температура воздуха снизится в большинстве областей Украины.

"Позаботьтесь о дополнительном утеплении и особенно устойчивой удобной обуви", - посоветовала синоптик.

Она отметила также, что "похолодание будет не сильным".

"Однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательными и приветливыми друг к другу", - подытожила специалист.

Завтра в Украине ветрено: синоптик предупредила, где будут дожди и даже мокрый снегПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что во вторник, 9 декабря, жители некоторых населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей Украины заметили снег в воздухе и на земле.

На следующий день, 10 декабря, в некоторых городах в разных областях так заснежило, что на работу выехала даже спецтехника - чтобы дороги и тротуары оставались чистыми и безопасными.

При этом синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объяснила, что изменения погоды в Украине в течение текущей недели связаны, в частности, с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада.

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Кроме того, украинцам объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

