Погода изменится. Ждать ли в Украине снег и морозы в ближайшие дни

Ситуация с погодой в Украине в течение текущей недели - по сравнению с предыдущей - несколько изменится. На это повлияют, в частности, атмосферные фронты с северо-запада.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Как изменится погода в Украине в ближайшее время

Согласно информации эксперта, уже в ближайшие дни - в течение 9-11 декабря - синоптическая ситуация в Украине претерпит изменения.

"Давление будет снижаться, падать. И с северо-запада к нам будут перемещаться атмосферные фронты", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что именно они будут делать погоду "более разнообразной".

"По сравнению с предыдущей неделей, когда на нас влияло поле повышенного атмосферного давления и было преимущественно без осадков. Только так, моросило немного. И поступала более теплая воздушная масса из южных широт", - напомнила специалист.

Синоптик объяснила, что в течение следующих трех суток "на большей части территории Украины пройдут небольшие и умеренные дожди". В некоторых областях вероятны также дожди с мокрым снегом.

Где и когда в Украине вероятны дожди и мокрый снег

Птуха сообщила, что осадки с мокрым снегом вероятны в ближайшие дни на востоке и северо-востоке Украины.

Так, завтра (9 декабря), небольшой мокрый снег и дождь могут быть на востоке страны - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Днем в западных и северных областях - просто умеренный дожди. Между тем остальные территории еще будут оставаться без осадков.

"Немного больше дождей рассчитываем именно на 10 декабря", - поделилась представительница УкрГМЦ и уточнила, что речь идет о "большинстве областей".

Мокрый снег тогда уже возможен не только на востоке, но и на северо-востоке.

"Добавляются еще Сумская, Черниговская, частично - Полтавская области", - отметила синоптик.

В то же время она прояснила, что речь идет не столько о мокром снеге, сколько о дожде с мокрым снегом.

"Но на Закарпатье, а днем - и в северных и большинстве центральных областей - также без осадков будет удерживаться погода", - добавила Птуха.

Кроме того, она сообщила, что на какой-то "ощутимый снег" специалисты Укргидрометцентра пока не рассчитывают.

То есть на формирование более-менее существенного снежного покрова рассчитывать пока не стоит.

"Немного вот там 9 и 10 числа - на северо-востоке - кое-где может он (мокрый снег, - Ред.) задерживаться на поверхностях. Но совсем ненадолго, ведь в дневные часы у нас плюсовые значения температуры стабильно. Поэтому если где-то и задержится, то будет интенсивно таять", - рассказала эксперт.

Что будет с температурой воздуха в Украине

Если говорить о температуре воздуха в течение текущей недели, то во вторник, 9 декабря, синоптики ожидают несколько более низкие значения.

"Завтра у нас температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем - 0-5 градусов тепла. На западе и юге страны завтра ночью 1-6 градусов тепла, днем +4+9°C", - сообщила Птуха.

В то же время она отметила, что "это - все равно еще достаточно тепло как для этого времени года".

"А вот 10 и 11 декабря в Украине, кроме северо-восточной части, прогнозируется постепенное повышение температуры - на 3 на 6 градусов по сравнению с предыдущими днями", - рассказала синоптик.

По ее словам, потом (в течение 10-11 декабря) температура воздуха ночью уже составит 0-7 градусов тепла. Днем - от 4 до 11 градусов выше нуля.

"И только в северо-восточной части - Черниговская, Сумская, Харьковская области - ночью от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем - 1-7 градусов тепла. Поэтому немного видим повышение может быть. Но не везде", - поделилась представительница УкрГМЦ.

В конце рабочей недели и в начале выходных - 12 и 13 декабря - температурные показатели в Украине также не претерпят существенных изменений.

"Только 13 числа немного может быть снижение. Там уже температура и днем, и ночью составит 0-6 градусов тепла. Будет такая, более однообразная она", - уточнила Птуха.

Между тем в западных областях ночью может быть 0-6 мороза, поскольку "там могут быть определенные прояснения".

"А днем на юге страны +3+9 градусов опять же остается", - подытожила синоптик.