Головна » Життя » Суспільство

Завтра в Україні вітряно: синоптик попередила, де будуть дощі й навіть мокрий сніг

Четвер 11 грудня 2025 14:32
UA EN RU
Завтра в Україні вітряно: синоптик попередила, де будуть дощі й навіть мокрий сніг Завтра опади можуть бути у різних областях України (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - п'ятниці, 12 грудня - погода в Україні буде вітряною, подекуди навіть зі штормовими поривами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою завтра і де ймовірні опади

Згідно з інформацією експерта, завтрашня п'ятниця буде, передусім, вітряною.

Діденко уточнила, що подекуди пориви західного та північно-західного вітру впродовж 12 грудня можуть досягати штормових значень - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду.

Завтра в Україні вітряно: синоптик попередила, де будуть дощі й навіть мокрий снігСитуація з вітром 12 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом опади очікуються:

  • вночі - на півдні та сході країни (дощі), на північному сході (з мокрим снігом);
  • вдень - місцями на Лівобережжі (невеликі опади);
  • ввечері - на півночі та у Харківській області (до помірних опадів).

При цьому температура повітря в Україні очікується "плюсова" навіть вночі - від 2 до 6 градусів тепла.

Впродовж дня п'ятниці стовпчики термометрів піднімуться:

  • в середньому по Україні - до 4-8 градусів вище нуля;
  • у південній частині країни - до +10 градусів за Цельсієм.

У Києві впродовж 12 грудня буде також вітряно й тепло (до +8 градусів за Цельсієм).

Місцями ймовірний дощ.

Коли в Україну може прийти похолодання

Насамкінець Діденко повідомила, що впродовж найближчих вихідних днів - 13-14 грудня - температура повітря знизиться у більшості областей України.

"Подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття", - порадила синоптик.

Вона зауважила також, що "похолодання буде не сильним".

"Проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - підсумувала фахівець.

Завтра в Україні вітряно: синоптик попередила, де будуть дощі й навіть мокрий снігПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що у вівторок, 9 грудня, мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України помітили сніг у повітрі й на землі.

Наступного дня, 10 грудня, у деяких містах у різних областях так засніжило, що на роботу виїхала навіть спецтехніка - щоб дороги й тротуари залишалися чистими й безпечними.

При цьому синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснила, що зміни погоди в Україні впродовж поточного тижня пов'язані, зокрема, із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу.

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, українцям пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

