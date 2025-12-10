В Украине снова заснежило: где сегодня побелели улицы (фото, видео)
Сегодня в некоторых городах Украины в разных областях выпал снег. Где-то его уже замечали раньше, для других локаций - он стал первым в этом зимнем сезоне.
Подробнее о ситуации со снегом в Украине сегодня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что было с погодой на высокогорье с утра
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:50 10 декабря 2025 года на горе Поп Иван было облачно.
Ветер наблюдался западный, со скоростью 6 м/с.
При этом температура воздуха составляла -2°C.
Исходя из опубликованного фото (авторства ГСЧС Франковщины), на вершинах гор - местами снег.
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
При этом стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Где еще в Украине выпал сегодня снег
Ночью существенно заснежило в Харькове.
Согласно информации пресс-службы Харьковского городского совета в Telegram, бригады специализированного коммунального предприятия (СКП) "Харьковзеленстрой" еще на рассвете начали расчищать снег на дорожках и аллеях.
"Чтобы харьковчанам утром было удобно передвигаться по городу", - объяснили гражданам и опубликовали соответствующие кадры.
О первом снеге сообщили также в Запорожье.
На странице "Перший Запорізький" в Facebook уточнили, что снег в городе - небольшой, но "все равно добавляет немного новогоднего настроения".
Публикация "Перший Запорізький" (скриншот: facebook.com/1newszp)
"В городе сразу появляется ощущение зимы", - добавили авторы публикации.
Глядя на обнародованные кадры действительно можно увидеть лапатый снег, который задержался на земле, растениях, деревьях, тротуарах и зданиях.
Первый снег в Запорожье (кадры из видео: facebook.com/1newszp)
Тем временем в КП "Запорожремсервис" сообщили, что знают, как встречать первый снег.
"Спецтехника вышла в город и работает на внутриквартальных дорогах", - рассказали украинцам в Facebook.
Уточняется, что "посыпочные материалы были подготовлены к сезону как положено - заранее - поэтому сегодня еще на рассвете рабочие автотранспортной службы обрабатывают проезды, уделяя особое внимание спускам/подъемам".
"С утра приступили к делу и дворники "Запорожремсервиса": убирают снег на пешеходных зонах придомовых территорий. Пусть зимняя погода будет только в радость", - подытожили в коммунальном предприятии и опубликовали соответствующие фото.
О первом снеге сообщило сегодня также коммунальное предприятие "Рідне місто" Самаровского городского совета Днепропетровской области.
Отмечается, что сегодня Самар встретился с первыми признаками зимы - мокрым снегом и скользкими дорогами, поэтому коммунальщики вышли на дежурство и "работают в штатном зимнем режиме".
Уточняется, что еще с ночи спецтехника КП "Родной город" на маршрутах:
- очищает дороги от снега;
- обрабатывает покрытие противогололедной смесью;
- следит за тем, чтобы движение было максимально безопасным.
"Пешеходные зоны тоже под контролем. Наши работники активно очищают пешеходные переходы и тротуары, чтобы жители могли безопасно передвигаться по городу", - сообщили местным жителям.
В коммунальном предприятии добавили, что "команда работает на опережение, чтобы погодные "карусели" не создавали неудобств для водителей и пешеходов".
"Просим всех быть внимательными - мокрый снег быстро превращается в скользкую корку. Зима только начинается. Держим ситуацию под контролем", - подытожили в КП "Рідне місто".
Встречают зимнюю погоду в полной готовности и коммунальщики города Днепр - с ночи чистят снег на дорогах и тротуарах.
Публикация Днепровского городского совета (скриншот: facebook.com/dneprorada)
В пресс-службе Днепровского городского совета уточнили, что по состоянию на 7 утра на улицах города работали: 41 пескоразбрасыватель, 4 погрузчика, 7 единиц минитехники и 500 работников.
Техника на дороге (фото: dniprorada.gov.ua)
Они обеспечивали безопасный проезд и передвижение по городу (при этом было использовано не менее 870 тонн противогололедного материала).
Работа коммунальщиков города (фото: dniprorada.gov.ua)
"Работы продолжаются - коммунальщики продолжают очищать дороги и тротуары, чтобы Днепр оставался безопасным в любую погоду. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя", - подытожили в горсовете.
Снег в Днепре (фото: dniprorada.gov.ua)
Кадрами заснеженного Днепра поделились также на странице "Інформатор Дніпро" в Facebook.
Немало снега выпало также в Полтаве.
Согласно информации Telegram-канала "Ми - Полтава", утро для местных жителей и гостей города было по-настоящему зимним.
При этом уже вскоре гражданам сообщили о "другой стороне снежной погоды".
"На остановках сегодня сплошная грязь и лужи", - уточнили авторы публикации.
Тем временем и. о. городского главы Полтавы Екатерина Ямщикова рассказала, что первый снег Полтавская громада встретила в полной готовности.
"Полтавское КАТП-1628 начало уборку снега на дорогах города в полночь, задействовав всю технику, которая была на дежурстве. В 2:00 на маршруты вывели дополнительные машины", - поделилась она.
Кроме того, для безопасного движения пешеходов начали свою работу раньше дворники - не в 7:00, а уже в 6:00.
"Приоритет - входы в подъезды, дорожки, тротуары и ключевые пешеходные маршруты громады", - отметила представительница Полтавского городского совета.
Согласно ее информации, "сейчас ситуация контролируемая".
"Коммунальные службы продолжают работу, чтобы улицы Полтавской громады оставались чистыми и безопасными", - подытожила Ямщикова.
Что прогнозируют синоптики на сегодня
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 10 декабря погода ожидается облачной.
Днем в юго-восточной части Украины - небольшой дождь.
На востоке и северо-востоке страны - дождь с мокрым снегом.
Местами - гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
- в среднем по Украине - от 4 до 9 градусов тепла;
- на востоке и северо-востоке страны - от 0 до 5 градусов тепла.
В завершение синоптики объяснили, что такая погода сегодня обусловлена тем, что в Украину с северо-запада быстро перемещается атмосферный фронт.
Прогноз погоды на среду, 10 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, что вчера (9 декабря) снег заметили жители некоторых населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей Украины.
Тем временем ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что погода в Украине в течение текущей недели несколько изменится (по сравнению с предыдущей).
Кроме того, эксперты УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.