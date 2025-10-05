Необратимые процессы запущены: ученая о погоде в Украине, тепле в Антарктиде и изменении климата

Какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем, – в интервью РБК-Украина.

Главное:

Глобальное потепление: почему климатологи бьют тревогу из-за роста температуры на планете

До 18 градусов тепла в Антарктиде. Что происходит в полярных регионах из-за изменения климата

Точка невозврата пройдена: какие последствия от изменений климата уже испытывает планета

Интенсивность стихийных явлений растет. Стоит ли Украине готовиться к катаклизмам

Последствия от войны: влияют ли боевые действия на климат в Украине и мире

Средняя температура на планете повышается на всех континентах, а Европа нагревается вдвое быстрее других регионов. Исследования показывают, что с 1980-х годов здесь температура повысилась на 1,2 градуса.

Теплеет и в Антарктиде, в феврале 2022 года зафиксировали рекордные показатели +18,3 градуса. Таяние льда приводит к повышению уровня мирового океана. Спутниковые данные NASA показывают, что за последние 30 лет вода поднялась минимум на 10,2 сантиметра.

РБК-Украина расспросило старшую научную сотрудницу Украинского гидрометеорологического института и научную сотрудницу Национального антарктического научного центра, 4-разовую участницу экспедиций на полярной станции "Академик Вернадский" Анастасию Чигареву о том, что происходят с климатом в Антарктиде и какие последствия глобальных изменений уже ощущает Украина.

Глобальное потепление и его последствия

– Какие климатические тенденции в мире вызывают наибольшее опасение у ученых?

– Сейчас скорость изменения температуры на планете Земля за последние 30-50 лет является самой стремительной за все предыдущие периоды. Можем это понять благодаря данным реконструкции изменения температуры воздуха, полученных из кернов ледников и океанических осадочных пород за много миллионов лет. Да, на планете были периоды, когда температура была выше на несколько градусов, чем сейчас, было время, когда было холоднее, но никогда изменения не были столь быстрыми.

Последствия мы уже видим – растет экстремальность погодных условий. Например, за один день может выпасть многомесячная норма осадков. Также усиливается частота таких явлений.

Это становится проблемой для многих экосистем на планете, в частности морских в Антарктиде. Когда там происходят такие стремительные изменения не за 100-летие или 1000-летие, а десятилетия, то некоторые организмы не успевают нарабатывать механизмы адаптации. Если речь идет именно о полярных видах, то они не могут никуда мигрировать, потому что у них нет варианта переместиться в более холодное место.

Старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и научный сотрудник Национального антарктического научного центра Анастасия Чигарева (фото предоставила Анастасия Чигарева)

– То есть некоторые виды в Антарктиде начнут вымирать?

– Антарктида, к сожалению, до сих пор недостаточно изучена. Есть только около 20 стаций с метеорологическими наблюдениями, мало ведется круглогодичных океанических исследований, поэтому мы плохо представляем, как определенные процессы происходят в Южном океане. Есть предположения, которые требуют еще исследований.

Чтобы делать заявления о вымирании, надо иметь десятилетия наблюдений за этими организмами и экосистемой. Но уже сейчас есть проблема для тюленей Веддела, которым для размножения нужен морской лед. Если растет температура в регионе и уменьшается количество льда, им негде приводить детенышей.

Таяние ледников и "атмосферные" реки: что происходит в Антарктиде

– Вы изучаете формирование осадков в Антарктиде, взаимодействие атмосферной циркуляции и океанической. Дает ли погода в полярных регионах прямое влияние на Украину?

– Все на планете взаимосвязано, но прямое влияние Антарктиды на погоду в Украине трудно отследить. Исследования в этом регионе важны для общего понимания, что происходит на планете. Наша стация "Академик Вернадский" – одна из лучших обсерваторий в Антарктиде. Речь идет об оборудовании, обеспечении и качестве наблюдений.

Некоторую информацию нам дают спутники, но они имеют ограниченное покрытие и из-за облачности, которая постоянно образуется над значительными территориями Антарктиды, они не все могут увидеть.

Полярные регионы – это драйверы и циркуляции океана, и циркуляции атмосферы. Это один из самых уязвимых к изменению климата регион. Если Арктика нагревается, то перестраивается механизм взаимодействия циркуляции холодных воздушных масс над ней и теплых над экватором. Что приводит к постепенным изменениям в сезонной циркуляции в разных районах планеты.

– В Антарктиде стали чаще фиксировать "атмосферные реки". Почему это вызывает беспокойство у ученых?

– "Атмосферные реки" – это метеорологическое атмосферное образование, которое характеризуется переносом влаги из более низких тропических широт в более высокие полярные широт, но не только.

Первые упоминания о явлении были в Калифорнии. Там заметили, что при определенных синоптических условиях происходил перенос влаги на тысячи километров в пределах узкой зоны. Следствием этого были сильные осадки, которые приводили к наводнениям.

Когда начали изучать явление подробнее, то нашли сходство в разных регионах мира, в том числе и в Европе. Даже в Украине можно увидеть подобные образования, они происходят в результате определенных процессов в Средиземном море. Но у нас они не столь интенсивны, как в Антарктиде, потому что там воздух холоднее и меньше влаги.

Если раньше "атмосферные реки" были характерны для низких широт, в южном полушарии для самых южных городов таких как Ушуая в Аргентине и Пунта-Арес в Чили, то сейчас постепенно из-за изменения циркуляции и общего нагрева атмосферы эти "реки" спускаются еще южнее.

Ранее на Антарктическом полуострове их наблюдали раз в несколько лет, сейчас – несколько раз в сезон. Это приводят к резкому потеплению и большому количеству дождя. А такое сочетание усиливает таяние ледников, а это, в свою очередь, к распреснению океана.

Ситуацию обостряет рельеф Антарктического полуострова, потому что горы задерживают воздушные массы и это приводит к большому количеству осадков.

В феврале 2022 года на севере Антарктического полуострова в самом теплом уголке зафиксировали атмосферный рекорд – на несколько часов температура поднялась до +18,3 градуса, а в районе станции "Академик Вернадский" – до +12 градусов. Для этого периода характерна температура 0, максимум на солнце +2-5 градусов. Соответственно, когда количество таких "рек" растет, то много времени для разрушения льда в районе Антарктического полуострова не надо.

В этом году мы зафиксировали прохождение нескольких "атмосферных рек" меньшего масштаба. За эту зиму (полярная зима длится с июня по сентябрь, – Ред.) не было существенного накопления снега, но были дожди, сопровождавшиеся более теплой погодой и сплошной облачностью. То есть на лед выпал теплый дождь, который ускорил таяние.

Еще в этом году, антарктическим летом 2025, у нас было очень не характерное явление – цветение водорослей на льду вокруг станции. Поэтому на "Академике Вернадский" наблюдать изменения климата можем в реальном времени.

– Действительно ли таяние ледников повысит уровень Мирового океана настолько, что уровень Черного и Азовского морей тоже вырастет и затопит прибрежные районы Украины?

– Когда ученые пытаются оценить изменения климата и последствия от них, то разрабатывают оптимистические, пессимистические и умеренные сценарии. Все зависит от того, как человечество будет развиваться дальше: смягчит свое влияние на климат или будет разрушать его еще больше.

Для каждого вектора развития человечества применяются климатические модели, рассчитывают проекции последствий. Умеренные изменения наиболее вероятны, оптимистические и пессимистические – наименее.

Надо понимать, что пока возникнет реальная угроза подтопления прибрежных районов Украины, мы уже почувствуем невероятную экстремальность погоды: град размером с яйцо, шквалы, ветры, огромное количество осадков, которое будет меняться невероятной жарой. То есть, если таяние ледников с вероятным затоплением произойдет, то это уже будет не самой большой нашей проблемой.

Поэтому с одной стороны, апокалиптическим заголовкам не надо на 100% доверять, с другой – мы должны понимать, что необратимые процессы уже запущены и серьезность этих изменений очень велика. Если человечество будет медлить с адаптацией к изменению климата, апокалиптические заголовки станут нашей реальностью.

Анастасия Чигарева 4 раза была участницей экспедиций на полярной станции "Академик Вернадский" (фото предоставила Анастасия Чигарева)

– То есть мы уже прошли точку невозврата ?

– Это зависит от региона. Океан уже достаточно сильно нагрелся, это показывают данные с разных его участков. Например, за последние три года в Средиземном море зафиксировали много волн тепла приземной воды – среднее месячное значение выше данных последних 20 лет.

В течение 2024 года среднегодовая температура поверхности моря (SST) для Европейского региона в целом достигла нового максимума – 13,73 градуса. Это на 0,69 градуса выше среднего значения и на 0,06 градуса теплее, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в 2023 году. Средиземное море также пережило самый теплый год за всю историю наблюдений – 21,5 градуса. Это на 1,2 градуса выше среднего и на 0,3 градуса больше, чем рекорд 2023 года.

В Украине 2024-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений. Это все показывает, что инерционная система нагрелась и быстро охладить ее не получится. Из-за нагревания океана и атмосферы образуются очень сильные штормы, тайфуны, кроме того, они участились. В США теперь раньше начинается сезон штормов. Мы уже не остановим эту реальность, но должны хотя бы не усиливать этот эффект.

Изменения в Украине: что происходит с климатом и чего ждать дальше

– Вы говорите об увеличении интенсивности и повторяемости стихийных явлений в мире. Есть ли такие тенденции в Украине? Это может привести к катаклизмам, например аномальной жаре или морозам?

– В Украине мы уже наблюдаем такие явления. Несколько лет назад у нас был май с интенсивными осадками, которые нехарактерны для этого месяца. В прошлом году в июне в Киеве выпала многомесячная норма осадков, в этом году тоже есть подобные случаи.

В качестве примера можно привести Одессу (30 сентября 2025-го здесь выпало 94 мм дождя – это равно 224% месячной нормы, – Ред.). Гидрометцентр официально заявил, что во времена климатических изменений такие экстремальные события становятся более частыми: за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильного дождя (количество осадков от 50 до 100 мм за 12 часов и меньше), а за предыдущие десятилетия было 2-3 случая на 10 лет.

В Одессе произошла почти типичная для наших широт осенняя циркуляция, когда теплые, насыщенные влагой, воздушные массы, сформировавшиеся над Черным морем, взаимодействовали (были заблокированы) с более холодными антициклональными воздушными массами, сформированными над сушей. Аномальная интенсивность осадков была связана температурой моря, атмосферой над морем и контрастом с температурой воздуха над сушей. Проявление изменения климата – это увеличение повторяемости таких случаев.

Зато на востоке Украины сейчас интенсивные длительные засухи. Может быть какой-то месяц с частыми дождями, а после него 3-4 месяца с засухами.

Для некоторых регионов экстремальность может проявляться не только в количестве осадков, а в формировании таких неблагоприятных явлений как град большого размера и частоты повторяемости. В этом году он стал серьезной проблемой для сельского хозяйства. А еще из-за не совсем корректного землепользования могут усилиться пылевые бури. Они случаются не только на юге, в Киеве несколько лет назад тоже была буря.

На основе этого можем пропустить, что неблагоприятные явления будут только расти. Поскольку атмосфера нагревается, количество водяного пара в атмосфере увеличивается, нагревается океан и все это между собой взаимодействует таким образом, что обусловливает большую мощность формирования этих метеорологических явлений.

Последствия ливня в Одессе 30 сентября 2025 года (фото: facebook.com DSNSODE)

– А какие регионы Украины наиболее уязвимы к климатическим изменениям?

– В разных регионах изменение климата проявляется по-разному. Например, в Киеве, который полностью застроен бетоном, есть проблема с волнами тепла, с жарой, с невозможностью справляться с большим количеством осадков – канализационная система не приспособлена для переработки такого объема воды, поэтому возникают затопления во время ливней. Собственно, это произошло на этот раз в Одессе.

В некоторых регионах географически могут быть предпосылки образования более интенсивных осадков, а в других регионах главной проблемой будет засушливость.

Тенденции показывают, что заливы холодного воздуха будут становиться слабее и реже, соответственно экстремальный снег, экстремальные морозы не угрожают Украине. Они возможны, но их частота и интенсивность будут уменьшаться.

Несколько лет назад в Украине была невероятно теплая зима, тем временем в США били 15-20 градусные морозы и выпало много снега. Тогда тропические теплые воздушные массы "вытолкнули" полярный циклон из нашего региона и подняли на много севернее. То есть в нашем восточном полушарии была теплая зима, в западном – холодная.

Такую циркуляцию трудно заранее спрогнозировать, но анализируя синоптические условия за 10-30 лет, можем увидеть, как меняется частота таких случаев и так предположить, как она будет меняться дальше. Поэтому вероятность случаев сильного мороза уменьшается, потому что в целом планета нагревается.

– Насколько изменился климат Украины за последние 50-100 лет? Сместились ли сезоны?

– Постепенно климатические условия характерные для юга Украины начали "подвигаться" вверх. Несколько лет назад средняя температура в течение зимы во Львове была такой же, как пару десятков лет назад была характерна для Крыма.

Уменьшается продолжительность зимнего периода, то есть когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Кроме того, есть смещение сезонов на один месяц. Метеорологическая зима начинается не с декабря, а ближе к январю и, соответственно, заканчивается в марте.

При этом продолжительность теплых сезонов, когда температура выше 5-15 градусов, растет. Это означает, что в некоторых территориях можем несколько раз засевать определенные культуры. Но поскольку режим увлажнения тоже меняется, то не можем однозначно сказать, что это для нас выгодно.

Из-за того, что климатические условия сдвигаются на север, появляются вредители, которые были нехарактерны для этих регионов. А в конце лета в акватории Черного моря заметили инвазивные виды, которые водятся в Красном (речь идет о ядовитой рыбе тетраодон серебристый, – Ред.). Это тоже показатель изменения климата – представьте, насколько должна быть теплая вода у нас, чтобы этим видам было комфортно.

– Повлияла ли война в Украине на климат? Последствия локальные или глобальные?

– О влиянии глобально на климат пока рано говорить. Однако у нас постоянно идет выброс аэрозолей, продуктов горения – это абсолютно ужасно влияет на состояние атмосферы, поскольку это серьезный источник углекислого газа, который вызывает парниковый эффект.

В Украине много выжженной земли. Часть лесов, которые могли поглощать СО2 и охлаждать территории, уничтожена. Это влияет на местную циркуляцию воздушных масс, что в свою очередь может иметь более масштабные последствия.

Такие влияния надо отслеживать в длительном временном промежутке, но из-за отсутствия сети наблюдений в регионах боевых действий, у нас нет всей информации для анализа.

Подрыв Каховской ГЭС – это невероятная нагрузка на экосистему и на погодные условия в Украине. Юг привык к этому "небольшому морю", которое естественным образом создавало определенные условия для формирования облако-осадков. После уничтожения водохранилища в регионе сначала появилась степь, а теперь постепенно формируется лес. Он тоже охлаждает регион, но дает совершенно другие механизмы и другие последствия для погоды.

В общем, проблемы в мире от климатических изменений будут усиливаться. Человечеству надо менять философию отношения к природе, ресурсам планеты – внедрять меры для адаптации изменений климата, чтобы немного смягчать ситуацию.

Серебрянский лес в Луганской области уничтожен в результате военных действий (фото: Getty Images)