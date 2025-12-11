Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Украинский чиновник в комментарии изданию также заявил, что чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу в четверг, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей мирного плана США.

Отмечается, что украинский ответ содержит новые идеи по решению таких спорных вопросов, как будущее территорий и Запорожской АЭС.

Украинцы прислали свой ответ США после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками, главным образом со странами E3 (Великобритания, Франция и Германия).

Украинский чиновник заявил, что ответ содержит комментарии и предложенные поправки, "чтобы сделать все это осуществимым".

По данным источников издания, обновленный вариант договора американской стороне, а именно Джареду Кушнеру, направил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Новая версия мирного плана

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции.

После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Планировалось, что Украина и Европа разработают обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

Ранее глава украинского государства отмечал, что обновленный мирный план хотят передать США уже в ближайшее время. Его содержание остается в секрете.