Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Украина вчера, 10 декабря, передала администрации президента США Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний проект американского мирного плана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным источников издания, обновленный вариант договора американской стороне, а именно Джареду Кушнеру, направил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Украинский чиновник заявил, что ответ содержит комментарии и предложенные поправки, "чтобы сделать все это осуществимым".
Украинцы прислали свой ответ США после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками, главным образом со странами E3 (Великобритания, Франция и Германия).
Отмечается, что украинский ответ содержит новые идеи по решению таких спорных вопросов, как будущее территорий и Запорожской АЭС.
Украинский чиновник в комментарии изданию также заявил, что чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу в четверг, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей мирного плана США.
Новая версия мирного плана
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции.
После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Планировалось, что Украина и Европа разработают обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.
Ранее глава украинского государства отмечал, что обновленный мирный план хотят передать США уже в ближайшее время. Его содержание остается в секрете.