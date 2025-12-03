Морозы придут внезапно? В Укргидрометцентре объяснили, какой может быть эта зима
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, а также какой может быть нынешняя зима в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Кто работает над сезонными и месячными прогнозами
Украинцам рассказали, что сегодня в мире над сезонными и месячными прогнозами работают ученые метеорологи 15 центров.
При этом в Европе сосредоточено 5 таких центров. Они находятся в погодных прогностических центрах:
- Великобритании;
- Франции;
- Германии;
- Италии.
Между тем Европейская программа Copernicus ("Коперникус") объединила с целью долгосрочного прогнозирования не только европейские, но и погодные центры США, Японии и Южной Кореи.
На чем базируются долгосрочные прогнозы погоды
В УкрГМЦ сообщили, что прогнозы на сезон (месяц):
- базируются на результатах динамических моделей;
- включают статистические модели и телекоммуникации (связи) крупномасштабных циркуляционных процессов в атмосфере.
Кроме того, прогнозы учитывают температурный режим водной поверхности океанов (наличие Эль-Нинья - положительной аномалии, или Ла-Нинья - отрицательной аномалии в экваториальной части Тихого океана).
В то же время для погодных условий в Европе важна крупномасштабная циркуляция воздушных масс возле Исландии.
"Если возле Исландии активно образуются циклоны (положительная фаза северо-атлантического колебания NAO+), то на Европу (особенно западную и северную части) поступает влажный и теплый атлантический воздух, обусловливая теплую зиму", - объяснили в Укргидрометцентре.
Если же исландский минимум "слабо выражен (отрицательная фаза NAO-), над Европой преимущественно формируется поле повышенного давления", что:
- способствует распространению холодного арктического воздуха с севера и северо-востока;
- обусловливает холодную зиму.
Между тем погодные условия в восточной части Европы, в частности в Украине, зависят и от активности Полярного вихря (индекс АО):
- при положительной фазе (сильный вихрь над Северным полюсом) в Европе преобладает западный перенос воздушных масс и в Украину поступает влажный и теплый воздух атлантического происхождения;
- при отрицательной фазе (слабый вихрь), может происходить вторжение холодного арктического воздуха с севера и северо-востока на длительный период.
О чем говорит имеющаяся информация про текущую зиму
Согласно имеющейся фактической и прогностической информации на период с декабря 2025 года по январь и февраль 2026 года:
- над Тихим океаном будут наблюдаться слабые условия Ла-Нинья;
- однако будут преобладать положительные аномалии температуры поверхности воды над тропической и северной частями Атлантики.
Вероятно также, что в течение зимних месяцев будет наблюдаться нейтральная и положительная фазы Северо-атлантического колебания NAO+ (усиление Исландского минимума).
"Что обусловит циклонический характер погодных условий над Европой (особенно северо-западной частью) и перемещение теплого и влажного атлантического воздуха вглубь континента", - сообщили в УкрГМЦ.
При этом активность Полярного вихря будет испытывать колебания.
Поэтому западный перенос воздушных масс над Европой может прерываться вторжениями холодного арктического воздуха с севера и северо-востока.
Из-за этого "на фоне в целом теплой погоды будут периоды настоящей зимы".
"Более вероятно это может произойти в январе-феврале", - объяснили украинцам.
Какие тенденции характерны для зимнего периода в Украине
Исходя из результатов анализа температурных показателей за последние 30 лет можно определить такие тенденции, характерные для территории Украины в зимний период:
- средняя месячная температура зимних месяцев (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5°C;
- существенно сократилась продолжительность зимнего периода со среднесуточной температурой ниже нуля градусов;
- сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в два раза;
- каждой зимой фиксируется большое количество температурных рекордов - по самым высоким температурам за весь период метеорологических наблюдений.
Какой может быть текущая зима в Украине
Исходя из приведенной выше информации, в Укргидрометцентре рассказали о таких выводах насчет будущей зимы в Украине:
- средняя температура зимних месяцев (декабрь, январь, февраль) ожидается выше нормы на 1,5-2°C;
- большинство дней холодного периода будут иметь положительную аномалию средней суточной температуры воздуха.
Не исключены при этом и периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть также один период на 10-20 суток) - с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.
В северной части и в Карпатах - в отдельные дни - температура воздуха может быть даже несколько ниже.
"Наиболее вероятно в январе и феврале", - уточнили в УкрГМЦ.
Сообщается также, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения:
- непродолжительные, но достаточно существенные похолодания;
- выпадение осадков различной интенсивности и продолжительности;
- будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.
