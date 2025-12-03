Морозы придут внезапно? В Укргидрометцентре объяснили, какой может быть эта зима

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, а также какой может быть нынешняя зима в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Кто работает над сезонными и месячными прогнозами

Украинцам рассказали, что сегодня в мире над сезонными и месячными прогнозами работают ученые метеорологи 15 центров.

При этом в Европе сосредоточено 5 таких центров. Они находятся в погодных прогностических центрах:

Великобритании;

Франции;

Германии;

Италии.

Между тем Европейская программа Copernicus ("Коперникус") объединила с целью долгосрочного прогнозирования не только европейские, но и погодные центры США, Японии и Южной Кореи.

На чем базируются долгосрочные прогнозы погоды

В УкрГМЦ сообщили, что прогнозы на сезон (месяц):

базируются на результатах динамических моделей;

включают статистические модели и телекоммуникации (связи) крупномасштабных циркуляционных процессов в атмосфере.

Кроме того, прогнозы учитывают температурный режим водной поверхности океанов (наличие Эль-Нинья - положительной аномалии, или Ла-Нинья - отрицательной аномалии в экваториальной части Тихого океана).

В то же время для погодных условий в Европе важна крупномасштабная циркуляция воздушных масс возле Исландии.

"Если возле Исландии активно образуются циклоны (положительная фаза северо-атлантического колебания NAO+), то на Европу (особенно западную и северную части) поступает влажный и теплый атлантический воздух, обусловливая теплую зиму", - объяснили в Укргидрометцентре.

Если же исландский минимум "слабо выражен (отрицательная фаза NAO-), над Европой преимущественно формируется поле повышенного давления", что:

способствует распространению холодного арктического воздуха с севера и северо-востока;

обусловливает холодную зиму.

Между тем погодные условия в восточной части Европы, в частности в Украине, зависят и от активности Полярного вихря (индекс АО):

при положительной фазе (сильный вихрь над Северным полюсом) в Европе преобладает западный перенос воздушных масс и в Украину поступает влажный и теплый воздух атлантического происхождения;

при отрицательной фазе (слабый вихрь), может происходить вторжение холодного арктического воздуха с севера и северо-востока на длительный период.

О чем говорит имеющаяся информация про текущую зиму

Согласно имеющейся фактической и прогностической информации на период с декабря 2025 года по январь и февраль 2026 года:

над Тихим океаном будут наблюдаться слабые условия Ла-Нинья;

однако будут преобладать положительные аномалии температуры поверхности воды над тропической и северной частями Атлантики.

Вероятно также, что в течение зимних месяцев будет наблюдаться нейтральная и положительная фазы Северо-атлантического колебания NAO+ (усиление Исландского минимума).

"Что обусловит циклонический характер погодных условий над Европой (особенно северо-западной частью) и перемещение теплого и влажного атлантического воздуха вглубь континента", - сообщили в УкрГМЦ.

При этом активность Полярного вихря будет испытывать колебания.

Поэтому западный перенос воздушных масс над Европой может прерываться вторжениями холодного арктического воздуха с севера и северо-востока.

Из-за этого "на фоне в целом теплой погоды будут периоды настоящей зимы".

"Более вероятно это может произойти в январе-феврале", - объяснили украинцам.

Какие тенденции характерны для зимнего периода в Украине

Исходя из результатов анализа температурных показателей за последние 30 лет можно определить такие тенденции, характерные для территории Украины в зимний период:

средняя месячная температура зимних месяцев (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5°C;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода со среднесуточной температурой ниже нуля градусов;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в два раза;

каждой зимой фиксируется большое количество температурных рекордов - по самым высоким температурам за весь период метеорологических наблюдений.

Какой может быть текущая зима в Украине

Исходя из приведенной выше информации, в Укргидрометцентре рассказали о таких выводах насчет будущей зимы в Украине:

средняя температура зимних месяцев (декабрь, январь, февраль) ожидается выше нормы на 1,5-2°C;

большинство дней холодного периода будут иметь положительную аномалию средней суточной температуры воздуха.

Не исключены при этом и периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть также один период на 10-20 суток) - с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.

В северной части и в Карпатах - в отдельные дни - температура воздуха может быть даже несколько ниже.

"Наиболее вероятно в январе и феврале", - уточнили в УкрГМЦ.

Сообщается также, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: