Дожди "замерзли": где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)

Вторник 09 декабря 2025 11:32
Снег в некоторых областях выпал ночью или утром 9 декабря (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня утром жители некоторых областей Украины заметили на земле, растениях и зданиях небольшой слой снега.

Подробнее о ситуации со снегом в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация утром на высокогорье Карпат

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 9 часов утра 9 декабря 2025 года на горе Поп Иван было облачно.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 7 м/с.

При этом температура воздуха была на уровне -5°C.

На обнародованном фото видно также, что на высокогорье - небольшой слой снега.

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Куда еще в Украине пришел снег

О том, что "зима понемногу набирает свои права" рассказала автор цифрового контента в Facebook Галина Шевченко, опубликовав соответствующее видео.

Исходя из информации, обнародованной на странице, живет она в поселке Драбов Золотоношского района Черкасской области.

Заметили снег также и в Шосткинском районе Сумской области.

Хотя было его и немного, однако кое-где он все же задержался на поверхностях - траве, дорогах, ветвях деревьев, некоторых зданиях.

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)Снег 9 декабря в Сумской области (фото: РБК-Украина)

Кроме того, немного заснежило в городе Прилуки Черниговской области.

Небольшой белый слой задержался на земле и деревьях.

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)Снег 9 декабря в Черниговской области (фото: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в Украине сегодня

Стоит отметить, что накануне метеоролог и синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возможных осадках в виде мокрого снега в течение текущих суток:

  • в Черниговской области;
  • в Сумской области;
  • в восточных областях;
  • местами - в Черкасской области.

Между тем "фаза дождей" может преобладать сегодня:

  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Винницкой области;
  • в западных областях.

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщили, что на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей - ночью и утром местами вероятен туман.

Ветер - преимущественно южный, на юге страны - северо-восточный (7-12 м/с). Хотя в Карпатах днем отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем:

  • в среднем по Украине - от 0 до 5 градусов тепла;
  • на западе и юге страны - от 4 до 9 градусов выше нуля.

Дожди &quot;замерзли&quot;: где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)Прогноз погоды на вторник, 9 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что погода в Украине в течение текущей недели несколько изменится (по сравнению с предыдущей).

На это повлияют, в частности, атмосферные фронты с северо-запада.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

