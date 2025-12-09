Дожди "замерзли": где в Украине заметили сегодня снег (фото, видео)
Сегодня утром жители некоторых областей Украины заметили на земле, растениях и зданиях небольшой слой снега.
Подробнее о ситуации со снегом в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация утром на высокогорье Карпат
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 9 часов утра 9 декабря 2025 года на горе Поп Иван было облачно.
Ветер наблюдался западный, со скоростью 7 м/с.
При этом температура воздуха была на уровне -5°C.
На обнародованном фото видно также, что на высокогорье - небольшой слой снега.
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Куда еще в Украине пришел снег
О том, что "зима понемногу набирает свои права" рассказала автор цифрового контента в Facebook Галина Шевченко, опубликовав соответствующее видео.
Исходя из информации, обнародованной на странице, живет она в поселке Драбов Золотоношского района Черкасской области.
Заметили снег также и в Шосткинском районе Сумской области.
Хотя было его и немного, однако кое-где он все же задержался на поверхностях - траве, дорогах, ветвях деревьев, некоторых зданиях.
Снег 9 декабря в Сумской области (фото: РБК-Украина)
Кроме того, немного заснежило в городе Прилуки Черниговской области.
Небольшой белый слой задержался на земле и деревьях.
Снег 9 декабря в Черниговской области (фото: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды в Украине сегодня
Стоит отметить, что накануне метеоролог и синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возможных осадках в виде мокрого снега в течение текущих суток:
- в Черниговской области;
- в Сумской области;
- в восточных областях;
- местами - в Черкасской области.
Между тем "фаза дождей" может преобладать сегодня:
- в Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Винницкой области;
- в западных областях.
Кроме того, в Укргидрометцентре сообщили, что на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей - ночью и утром местами вероятен туман.
Ветер - преимущественно южный, на юге страны - северо-восточный (7-12 м/с). Хотя в Карпатах днем отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха днем:
- в среднем по Украине - от 0 до 5 градусов тепла;
- на западе и юге страны - от 4 до 9 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на вторник, 9 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что погода в Украине в течение текущей недели несколько изменится (по сравнению с предыдущей).
На это повлияют, в частности, атмосферные фронты с северо-запада.
Кроме того, эксперты УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.