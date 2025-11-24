Теплый старт зимы? Синоптики рассказали, каким может быть декабрь в Украине

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Когда начинается метеорологическая зима

По данным экспертов Укргидрометцентра, метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0 градусов - в сторону понижения.

"В основном в первой (на юге страны - во второй) декаде декабря, на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце ноября", - объяснили украинцам.

Температура воздуха в Украине в декабре

Согласно обнародованной краткой климатической характеристике декабря, средняя месячная температура воздуха составляет:

по Украине - от 1 до 5 градусов мороза;

в южных областях и на Закарпатье - местами от 0 до 2 градусов тепла;

в Крыму - до 6 градусов выше нуля.

При этом абсолютный минимум температуры воздуха составляет:

22,2 - 34,2 градуса мороза;

в большинстве восточных, во Львовской и Ивано-Франковской областях - местами 34,5 - 37,9 градуса мороза;

на юге страны - местами 10,4 - 24,4 градуса мороза.

Между тем абсолютный максимум в декабре:

от 9,7 до 20,2 градуса тепла;

в Крыму - до 25,4 выше нуля.

Сколько осадков бывает в первый месяц зимы

Среднее месячное количество осадков в декабре, по данным УкрГМЦ, составляет 30-66 мм.

На Закарпатье, в Карпатах и в Крыму - местами 76-139 мм.

"В большинстве областей образуется снежный покров, на юге страны устанавливается не каждый год", - добавили специалисты.

Кроме того, в декабре отмечены:

сильный ветер;

метели;

налипание мокрого снега.

Во время оттепелей - формируются туманы и гололед.

Каким может быть декабрь в Украине в этом году

В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла.

"Что на 2 градуса выше нормы", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).