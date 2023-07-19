Заседание "Рамштайн" и удары России по югу Украины: новости за 18 июля

Война России против Украины: последние новости

Силы ПВО этой ночью сбили 38 воздушных целей

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 июля противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed".

Пуски "Калибров" совершали, вероятно, с российского фрегата "Адмирал Эссен", "Шахеды" – из района полигона Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

Ночная атака 18 июля

В ночь на 18 июля РФ снова атаковала территорию Украины, применив ударные БПЛА и ракеты.

Сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве – там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

Все, что известно об очередной атаке оккупантов, - читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский сравнил Путина с Гитлером

Соответствующее заявление президент Украины сделал в интервью африканским СМИ. Он объяснил представителям стран Африки, почему не будет разговаривать с Путиным.

"Он (Путин - ред.) делает то же, что Гитлер. Пути захвата Украины были те же, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же, только Киев не взял", - заявил Зеленский.

Зерновой коридор. Зеленский ответил, что будет, если инициатива с Турцией и ООН не сработает

"Это значит, что надо договариваться по-другому. Других вариантов нет. В противном случае будет большой дефицит, потому что по сухопутным коридорам мы можем доставлять меньшие объемы", - сказал президент.

Он добавил, что отдельная трехсторонняя зерновая инициатива Украины с ООН и Турцией станет вызовом для многих государств.

Четырнадцатая встреча "Рамштайн"

18 июля Контактная группа по обороне Украины провела очередную встречу. В этот раз заседание прошло в онлайн-режиме.

По результатам встречи стало известно, что Украина получит бронетранспортеры M113 от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. Также СМИ сообщили, что США объявят пакет пособия на 1,3 млрд долларов.

Детальнее о четырнадцатой встрече в формате "Рамштайн" -читайте в материале РБК-Украина.

В Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина

Вчера вечером мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея Ленина. По данным российских Telegram-каналов, поджигателем оказался житель российского города Чита. Он не смог поджечь мавзолей – бутылка с зажигательной смесью ударилась о мостовую и загорелась.

Мужчину задержали на месте происшествия. Против него уже было возбуждено административное дело, и сегодня его планируют доставить в суд.

Сотрудничает с РФ. Дубайский гигант DP World внесли в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список международных спонсоров войны одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World).

Как отметили в ведомстве, причиной такого решения является то, что компания ужесточает сотрудничество с Россией. В частности, в прошлом месяце DP World подписала договор с российским "Росатомом" по развитию Северного морского пути.

Украина стала "боевой лабораторией" и показала, как воевать в 21 веке, - Воллес

По словам министра обороны Британии, "желание Украины выжить" привело к тому, что страна отказалась от правил и норм мирного времени, чтобы испытать новое оружие, которое, в частности, предоставили союзники.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам (странам Запада – ред.) путь… Я сожалею о тех обстоятельствах, при которых это произошло, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле боя", – заявил он.

Каховскую ГЭС отстроят. Кабмин принял экспериментальный проект

По словам премьера Дениса Шмыгаля, проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируют все инженерные конструкции, подготовят необходимую базу для обновления.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы