Ермак об атаке "Шахедов": в дронах нашли западные детали, надо ужесточать санкции
РФ ночью атаковала Николаев иранскими дронами, которые состоят из иностранных комплектующих. Именно поэтому необходимо усиливать санкционное давление против агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .
"На первом фото - иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев. Слава ПВО, спасибо, что сбили его", - говорится в сообщении.
Фото: Сбитый дрон (t.me/ermaka2022)
Отмечается, что карбюратор, как и еще сотни деталей, сделанные в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером.
Фото: Сбитый дрон (t.me/ermaka2022)
Санкций против РФ недостаточно
"Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но сейчас, когда они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида - это не может продолжаться. На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что ежедневно продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", - пишет Ермак.
Он добавил, что если в новых "Шахедах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие - ограничений мало. Компании-производители также не может устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей.
Рекомендации по усилению санкций
"Мы работаем с нашими партнерами, указываем на имеющиеся комплектующие. Постоянно делается большая работа многими органами государства. Группа Макфола-Ермака предлагает конкретные шаги", - сообщил руководитель Офиса президента.
По его словам, нужны новые санкционные ограничения, а также эффективная имплементация и контроль. Украина предоставляет партнерам рекомендации, какие именно ограничения можно ввести и какой контроль усилить.
Также к санкционному давлению стоит присоединиться странам Глобального Юга. В 11-м пакете санкций ЕС часть предложений Украины по борьбе с реэкспортом была учтена.
Новые шаги от партнеров
Ермак добавил, что санкции нужно усиливать, поскольку ценой являются человеческие жизни.
"Совсем скоро мы увидим новые шаги от наших партнеров", - заинтриговал руководитель Офиса президента.
Напомним, что ночью 18 июля РФ атаковала Украину шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 38 воздушных целей.
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