В Николаеве послышались взрывы во время воздушной тревоги
В Николаеве раздались звуки взрывов в ночь на вторник, 18 июля, на фоне объявленной воздушной тревоги из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".
Взрывы слышали жители города около 01:55.
В местных пабликах уточняют, что прозвучало два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.
Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали жителей Николаевской области об угрозе применения врагом ударных БпЛА из Черного моря. Кроме того, такая же опасность касается и Одесской и Херсонской областей.
Граждан призывали не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и оставаться в укрытиях.
Ночная атака 18 июля
РФ в эту ночь снова устроила воздушную атаку по территории Украины. В ряде регионов объявлены воздушные тревоги. Есть угроза применения противником как ударных дронов, так и ракет баллистического типа.
Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения войсками РФ баллистического вооружения жителей Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областей.
Между тем, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях есть угроза вражеских ударных БПЛА.
Поздно вечером в понедельник в Херсоне раздался взрыв, тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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