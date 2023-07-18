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В Лисичанске оккупанты разместили в городской больнице чеченское подразделение "Ахмат", - Генштаб

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Вторник 18 июля 2023 19:24
В Лисичанске оккупанты разместили в городской больнице чеченское подразделение "Ахмат", - Генштаб Фото: в Лисичанске оккупанты разместили в больнице чеченское подразделение "Ахмат" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупационные войска продолжают переоборудовать гражданскую инфраструктуру захваченных городов под собственные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, в оккупированном городе Лисичанск Луганской области противник переоборудовал территорию бывшей городской поликлиники. Теперь там размещается личный состав и командование чеченского подразделения "Ахмат".

А вот в населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области изменениям подверглись базы отдыха.

Так, территории баз отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой" полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями. Там построены блиндажи для размещения личного состава русских оккупационных войск.

Ситуация на фронте в Луганской области

Силы обороны Украины в ходе контрследующих операций продвигаются по нескольким направлениям, и ведутся ожесточенные бои. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр 2 июля, войска противника пытаются контратаковать, и двинулись вперед на Сватовском направлении в Луганской области.

Она добавила, что оккупанты атакуют Белогоровку и Серебрянку, и ситуация достаточно сложная.

Перед этим в Минобороны сообщали, что несколько дней назад в Луганской области бойцы ВСУпровели успешные наступательные действия в районе Белогоровки и закрепляются на занятых рубежах.

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