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В Одессе раздались взрывы

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Вторник 18 июля 2023 02:35
В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 18 июля в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги из-за применения вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что РФ атакует юг Украины ударными дронами.

"Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Позже появилась информация еще о двух взрывах.

Ночная атака 18 июля

В ночь на 18 июля РФ раз атаковала территорию Украины, в Воздушных силах сообщают об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет.

В настоящее время взрывы раздавались в Херсоне и Николаеве - во втором городе сообщают о работе ПВО.

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