ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сбито 6 ракет и 25 дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 07:52
Сбито 6 ракет и 25 дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки Фото: стали известны последствия ночной атаки РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 18 июля, РФ обстреляла юг Украины, повреждены объекты инфраструктуры и частные домовладения, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Сообщается, что несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров".

"Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны", - отметили в командовании.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. А в Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание - обошлось без пострадавших.

Всего 21 "Shahed-136" было уничтожено на подлете с моря в Одесской области, еще 4 - в небе над Николаевской областью.

Кроме этого, глава Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что утром, 18 июля, в 07:37, россияне из артиллерии обстреляли Очаков, последствия уточняются.

Ночная атака 18 июля

В ночь на 18 июля РФ снова атаковала территорию Украины, применив ударные БПЛА и баллистические ракеты.

Сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв Николаев
NEWS
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию