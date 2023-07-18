ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и 38 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)

Потери России в войне против Украины превысили 239 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 российских захватчиков. А также уничтожили 38 вражеских артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 239010 (+710) человек ликвидировано;

танков - 4119 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 8051 (+17) ед;

артиллерийских систем - 4542 (+38) ед;

РСЗО - 689 (+4) ед;

средства ПВО - 428 ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 310 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3839 (+11);

крылатые ракеты - 1273 ед;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7086 (+27) ед;

специальная техника - 677 ед. Потери России в Украине Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.