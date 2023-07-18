Бронемашины M113 и не только. Итоги очередной встречи в формате "Рамштайн"

Очередная встреча в формате "Рамштайн" состоялась сегодня в виртуальном формате. Почти 50 союзников обсуждали повышение боевых возможностей Украины.

Что планировалось обсудить на встрече

Еще вчера министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Министры обсуждали приоритеты виртуального "Рамштайна".

Фото: Ллойд Остин и Алексей Резников (Getty Images)

На нем основное внимание должно было быть уделено ближайшим потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению Украины в долгосрочной перспективе.

Помощь в долгосрочной перспективе

Сегодня Ллойд Остин при открытии заседания "Рамштайн" сообщил, что контрнаступление ВСУ является ключевым моментом этой трагической войны.

"Как я уже сказал, борьба Украины за свободу - это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину критически важными возможностями, как ПВО и боеприпасы, и не намерены отказываться от поддержки", - заявил Остин.

Также он пообещал, что Контактная группа и дальше будет поддерживать Украину, обеспечивать обучение и оснащение для Вооруженных сил.

"Во время сегодняшней встречи мы говорили о текущих потребностях Украины, включая срочную потребность в боеприпасах. Мы также обсудили планы увеличения производства как на национальном уровне, так и на многонациональном уровнях, включая важную инициативу ЕС производить больше боеприпасов", - добавил Остин.

Поддержка Украины другими странами

Глава Пентагона сообщил, что он услышал от коллег из авиационной коалиции F-16 - Дании и Нидерландов - о продолжении достижения прогресса в совместном плане обучения.

Также Швеция и Франция подписали двустороннее соглашение для Украины по оборонным закупкам. Это поможет Украине получить еще более совершенные системы и будет способствовать более быстрому и глубокому сотрудничеству.

Подробности о подготовке к контрнаступлению ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли сегодня сказал, что от контрнаступления Украины не стоит ожидать быстрых результатов. Однако подготовка к нему была сложной.

По его словам, международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 000 военнослужащих. При этом Украина все еще сдерживает "значительное количество боевой мощи", "медленно и сознательно" пробиваясь через российскую оборону.

Фото: Марк Милли (Getty Images)

Он отметил, что несмотря на то, что у россиян также было время на подготовку обороны, они столкнулись со значительными проблемами: плохой подготовкой, оснащением и моральным духом. Проблем добавили и беспорядки, вызванные восстанием Пригожина.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такой вывод... Это будет долго. Это будет трудно. Это будет кроваво", - сказал Милли.

Однако он считает, что главной проблемой, которая сейчас вызывает украинские жертвы, являются минные поля, а не российская авиация.

Украина получит бронетранспортеры M113

В ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ВСУ получат их от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии.

Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина, помимо прочего, помогает безопасно перевозить солдат.

"Так мы поддерживаем пехоту на земле", - добавила Оллонгрен.

Фото: M113 (wikimedia org)

Минобороны Нидерландов сообщило, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на автомобили можно установить пулеметы. Украина также получит необходимые запчасти.

"Предполагается, что весь пакет будет передан где-то в ближайшие месяцы", - сообщили в оборонном ведомстве.

Военная помощь от США

Reuters сегодня сообщило, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.

"По словам одного из официальных лиц США, пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, охватывает средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы", - пишет Reuters.

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), что позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия в США.

Что может войти в пакет помощи

Среди систем и боеприпасов, которые США планируют закупить для Украины, есть средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также могут быть включены два различных типа барражирующих боеприпасов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc.

Reuters пишет, что Украина получит значительное количество противобеспилотных систем производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

Сегодня Марк Милли сообщил, что США недавно объявили о дополнительном пакете помощи в размере 800 миллионов долларов. Он включает дополнительные артиллерийские боеприпасы, HIMARS и вооружение противовоздушной обороны, например ракеты Patriot.

"В него также входят широкий спектр артиллерийских систем и боеприпасов, высокоточные авиационные боеприпасы. В целом, по состоянию на сейчас США предоставили Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов", - сказал генерал.