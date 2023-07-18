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ВСУ имеют успехи, а враг отступает. На Таврическом направлении уничтожили более трех рот россиян

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 17:02
ВСУ имеют успехи, а враг отступает. На Таврическом направлении уничтожили более трех рот россиян Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили три роты россиян на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные местами имеют успехи на Таврическом направлении. При этом российские оккупанты отступают. Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили там более трех рот захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает", - написал он.

Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки россияне 20 раз атаковали украинские позиции и совершили 678 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

За сутки потери противника убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также наши войска уничтожили 41 единицу военной техники врага.

В частности, 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", пушку "Гиацинт-С" и автомобильную технику. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах. Так, на Таврическом направлении наши бойцы не потеряли ни одну из позиций.

В то же время россияне сосредотачивают основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Они хотят оттянуть резервные силы в район Авдеевки и Марьинки, чтобы ослабить нашу наступательную мощь.

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