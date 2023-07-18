Нидерланды, Бельгия и Люксембург поставят Украине бронемашины M113

В ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.

Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

"В ближайшее время мы поставим в Украину отремонтированные бронемашины M113", - говорится в сообщении.

Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина, помимо прочего, помогает безопасно перевозить солдат.

"Так мы поддерживаем пехоту на земле", - добавила Оллонгрен.

Также глава Минобороны Нидерландов пояснила, что эти поставки будут осуществлены вместе с Бельгией и Люксембургом.

Когда именно Украина сможет их получить

Минобороны Нидерландов сообщает, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на автомобили можно установить пулеметы. Украина также получит необходимые запчасти.

"Предполагается, что весь пакет будет передан где-то в ближайшие месяцы", - сообщили в оборонном ведомстве.

Другая помощь от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга

Недавно сообщалось, что Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Месяц назад мы писали, что Совет министров Бельгии утвердил 15-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого наши защитники получат бронемашины на сумму в 11 миллионов евро.

В марте Люксембург передал Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.