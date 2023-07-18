В Воздушных силах рассказали, когда первые пилоты могут начать обучение на F-16

Первая группа украинских пилотов может отправиться в другую страну на обучение на истребителях F-16 до конца этого лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге .

"Мы надеемся все же, что через несколько недель, как сказал Джейк Салливан (советник президента США по вопросам национальной безопасности - ред.). Пожалуй, чтобы до конца лета уехали (украинские пилоты - ред.) и как можно скорее приехали, - сказал он.

Игнат отметил, что речь идет о той группе пилотов, которая будет переучиваться именно на F-16.

В то же время другие группы, молодые пилоты будут проходить базовую подготовку, наземную подготовку, а затем уже с переходом в практические полеты на легкомоторных, реактивных самолетах, а также истребителях.

Спикер Воздушных сил отметил, что это все, возможно, будет происходить в разных странах. Ведь мощностей для столь быстрого обучения большому количеству людей в одной стране нет.

"Поэтому мы должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана", - добавил он.

F-16 для Украины

11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В нее вошли 11 стран. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что тренировки пилотов должны начаться в августе - начале сентября. В то же время, первые истребители F-16 могут летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Игнат рассказывал, что Украине нужно переучить несколько десятков пилотов, чтобы они могли летать на F-16.

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