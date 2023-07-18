В Воздушных силах рассказали, когда первые пилоты могут начать обучение на F-16
Первая группа украинских пилотов может отправиться в другую страну на обучение на истребителях F-16 до конца этого лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
"Мы надеемся все же, что через несколько недель, как сказал Джейк Салливан (советник президента США по вопросам национальной безопасности - ред.). Пожалуй, чтобы до конца лета уехали (украинские пилоты - ред.) и как можно скорее приехали, - сказал он.
Игнат отметил, что речь идет о той группе пилотов, которая будет переучиваться именно на F-16.
В то же время другие группы, молодые пилоты будут проходить базовую подготовку, наземную подготовку, а затем уже с переходом в практические полеты на легкомоторных, реактивных самолетах, а также истребителях.
Спикер Воздушных сил отметил, что это все, возможно, будет происходить в разных странах. Ведь мощностей для столь быстрого обучения большому количеству людей в одной стране нет.
"Поэтому мы должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана", - добавил он.
F-16 для Украины
11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В нее вошли 11 стран. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.
При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что тренировки пилотов должны начаться в августе - начале сентября. В то же время, первые истребители F-16 могут летать в украинском небе до конца марта 2024 года.
Игнат рассказывал, что Украине нужно переучить несколько десятков пилотов, чтобы они могли летать на F-16.
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