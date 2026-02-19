Не ради мира. Reuters узнало истинную цель России в переговорах с США

Переговоры в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинские власти заявляли, что планируют обсудить работу мониторинговой миссии в случае прекращения огня, а также "энергетическое перемирие".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке. В то же время он отметил, что обсуждение политических вопросов были сложными.

Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, "разговор был непростым, но важным".

Позже в МИД Украины анонсировали, что Киев и Москва уже договорились о новом раунде переговоров. Эту же договоренность подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский.

В то же время Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану анонсировал, что четвертый раунд переговоров снова будет в Швейцарии. Кроме того, он заявил, что хотел бы встречи до конца февраля.