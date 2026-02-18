Зеленский назвал желаемый дедлайн для нового раунда переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы проведения следующего раунда переговоров с РФ в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы - Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса", - отметил он.

Президент рассказал, что сегодня несколько раз говорил с украинской делегацией в Женеве, а также подчеркнул, что Украина заинтересована в результате.

"По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов - серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что ставил украинским переговорщикам задачу обсудить гуманитарный трек.

"Нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих - вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", - подчеркнул украинский лидер.