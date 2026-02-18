ua en ru
Зеленский назвал желаемый дедлайн для нового раунда переговоров с РФ

Украина, Среда 18 февраля 2026 21:34
Зеленский назвал желаемый дедлайн для нового раунда переговоров с РФ
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы проведения следующего раунда переговоров с РФ в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

"Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы - Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса", - отметил он.

Президент рассказал, что сегодня несколько раз говорил с украинской делегацией в Женеве, а также подчеркнул, что Украина заинтересована в результате.

"По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов - серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что ставил украинским переговорщикам задачу обсудить гуманитарный трек.

"Нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих - вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", - подчеркнул украинский лидер.

Переговоры в Женеве

Напомним, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина и РФ уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. В то же время никаких подробностей о дате и месте их проведения подробности не предоставлено.

Это подтвердил и глава российской делегации Владимир Мединский, который заявил, что следующие переговоры Украины с РФ состоятся "скоро". Он также цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече и отметил, что "остановился на Крещении Руси".

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако Россия пытается их затянуть.

