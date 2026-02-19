Не заради миру. Reuters дізналося справжню мету Росії у переговорах зі США

Керівники п'яти європейських розвідувальних агентств на умовах анонімності розповіли агентству, що песимістично оцінюють шанси на досягнення угоди щодо припинення війни в Україні цього року.

Такий прогноз вони дали, попри заяви американського президента Дональда Трампа про те, що переговори за посередництва США наблизили перспективу угоди "досить близько".

Один з керівників європейської розвідки заявив, що переговори, останній раунд яких відбувся у Женеві, є "театром переговорів".