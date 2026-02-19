ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций с РФ, обещая проекты на триллионы долларов

Четверг 19 февраля 2026 01:18
У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций с РФ, обещая проекты на триллионы долларов Фото: лидеры РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения.

Об этом сообщил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

Читайте также: Зеленский подписал санкции против "теневого флота" РФ: под ударом и пропагандисты

Дмитриев отметил, что отмена антироссийских санкций отвечает интересам США, ведь в таком случае страны ждут очень выгодные совместные проекты взамен миллиардным потерям.

"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", - написал он.

Спецпредставитель Кремля также упомянул в своей заметке, что портфель потенциальных американо-российских проектов превышает 14 триллионов долларов.

Санкции против России

Как известно, США с начала агрессии России в Украине ввели ряд санкций против Москвы, которые затронули бизнес, государственные проекты, политические фигуры и тому подобное.

Однако при предшественниках нынешнего американского лидера Дональда Трампа - Джо Байдене, Бараке Обаме, финансовые ограничения против России Вашигнтон вводил регулярно и систематически.

При Трампе санкции против РФ вводили более осторожно. Например, сейчас в Белом доме утверждают - санкции уже готовы, однако пока их активировать не собираются.

В то же время лидеры Евросоюза планируют принять новый, 20-й пакет санкций против РФ, который в значительной степени будет направлен на преодоление "теневого флота" РФ - нелегальных нефтяных танкеров, которые пытаются функционировать вне ограничений коллективного Запада и являются главным источником доходов в российский бюджет.

Это, в свою очередь, финансирует так называемую военную машину Кремля.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
