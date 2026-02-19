ua en ru
Зеленский назвал место следующих мирных переговоров по Украине

Четверг 19 февраля 2026 03:25
Зеленский назвал место следующих мирных переговоров по Украине Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров снова будет состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для британского журналиста Пирса Моргана.

В ходе беседы глава государства сказал, что считает хорошим тот факт, что переговоры прошли именно в Швейцарии.

"Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь. И европейцы должны чувствовать, что это агрессия против нас и против Европы", - пояснил президент.

Также Зеленский анонсировал, что четвертый раунд переговоров будет тоже в Швейцарии, но более подробная информация станет известна после возвращения делегации Украины.

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я располагаю на сегодня. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", - сообщил глава государства.

Мирные переговоры

Напомним, 17-18 февраля в швейцарской Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

После встречи в украинском МИД анонсировали, что Украина и РФ договорились о следующем раунде переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский тоже подтвердил это, сказав, что встреча будет "скоро".

Президент Владимир Зеленский у себя в соцсетях сообщил, что хотел бы новый раунд переговоров с РФ до конца февраля. При этом он отметил, что переговоры уже могли б выйти на финальный этап, но Москва пытается их затянуть.

К слову, в интервью Пирсу Моргану Зеленский рассказал, что по итогам переговоров в Женеве есть продвижение по военному направлению, но по политическому (вопросу Донбасса) - у каждой из стороны разные позиции.

