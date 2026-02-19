Зеленский назвал место следующих мирных переговоров по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для британского журналиста Пирса Моргана.

В ходе беседы глава государства сказал, что считает хорошим тот факт, что переговоры прошли именно в Швейцарии.

"Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь. И европейцы должны чувствовать, что это агрессия против нас и против Европы", - пояснил президент.

Также Зеленский анонсировал, что четвертый раунд переговоров будет тоже в Швейцарии, но более подробная информация станет известна после возвращения делегации Украины.

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я располагаю на сегодня. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", - сообщил глава государства.