Не ради мира. Reuters узнало истинную цель России в переговорах с США
Россия использует переговоры с Соединенными Штатами не для достижения мира, а для отмены санкций и заключения бизнес-сделок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Главы пяти европейских разведывательных агентств на условиях анонимности рассказали агентству, что пессимистично оценивают шансы на достижение соглашения о прекращении войны в Украине в этом году.
Такой прогноз они дали, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США приблизили перспективу соглашения "достаточно близко".
Один из глав европейской разведки заявил, что переговоры, последний раунд которых состоялся в Женеве, являются "театром переговоров".
Переговоры в Женеве
Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинские власти заявляли, что планируют обсудить работу мониторинговой миссии в случае прекращения огня, а также "энергетическое перемирие".
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке. В то же время он отметил, что обсуждение политических вопросов были сложными.
Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.
Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, "разговор был непростым, но важным".
Позже в МИД Украины анонсировали, что Киев и Москва уже договорились о новом раунде переговоров. Эту же договоренность подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский.
В то же время Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану анонсировал, что четвертый раунд переговоров снова будет в Швейцарии. Кроме того, он заявил, что хотел бы встречи до конца февраля.