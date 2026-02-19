Не ради мира. Reuters узнало истинную цель России в переговорах с США

Россия использует переговоры с Соединенными Штатами не для достижения мира, а для отмены санкций и заключения бизнес-сделок.

Главы пяти европейских разведывательных агентств на условиях анонимности рассказали агентству, что пессимистично оценивают шансы на достижение соглашения о прекращении войны в Украине в этом году. Такой прогноз они дали, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США приблизили перспективу соглашения "достаточно близко". Один из глав европейской разведки заявил, что переговоры, последний раунд которых состоялся в Женеве, являются "театром переговоров".