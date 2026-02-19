ua en ru
Не заради миру. Reuters дізналося справжню мету Росії у переговорах зі США

Четвер 19 лютого 2026 12:23
UA EN RU
Не заради миру. Reuters дізналося справжню мету Росії у переговорах зі США Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія використовує переговори зі Сполученими Штатами не для досягнення миру, а для скасування санкцій та укладення бізнес-угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: У Путіна провокують Трампа на зняття санкцій з РФ, обіцяючи проєкти на трильйони доларів

Керівники п'яти європейських розвідувальних агентств на умовах анонімності розповіли агентству, що песимістично оцінюють шанси на досягнення угоди щодо припинення війни в Україні цього року.

Такий прогноз вони дали, попри заяви американського президента Дональда Трампа про те, що переговори за посередництва США наблизили перспективу угоди "досить близько".

Один з керівників європейської розвідки заявив, що переговори, останній раунд яких відбувся у Женеві, є "театром переговорів".

Переговори в Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Українська влада заявляла, що планує обговорити роботу моніторингової місії в разі припинення вогню, а також "енергетичне перемир'я".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у ході дводенних переговорів у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці. Водночас він зауважив, що обговорення політичних питань були складними.

Крім того, Зеленський заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. А керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, "розмова була непростою, але важливою".

Пізніше в МЗС України анонсували, що Київ і Москва вже домовилися про новий раунд переговорів. Цю ж домовленість підтвердив глава російської делегації Володимир Мединський.

Водночас Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану анонсував, що четвертий раунд перемовин знову буде у Швейцарії. Крім того, він заявив, що хотів би зустрічі до кінця лютого.

