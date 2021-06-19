Заморозка військової допомоги Україні, нові санкції РНБО, повінь в Ялті: новини за 18 червня

Білий дім тимчасово заморозив військову допомогу Україні, Рада національної безпеки і оборони ввела нові санкції, в окупованій Ялті вирує негода. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 18 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Білий дім тимчасово заморозив військову допомогу Україні на 100 млн доларів, - Politico

Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 млн доларів, який включає в себе летальну зброю. Над підготовкою документа працювали чиновники Держдепартаменту і Пентагону.

Стало відомо, що чиновники в Раді нацбезпеки Сполучених Штатів в результаті відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Санкції проти Фірташа та Фукса і відкликання ліцензій: що сьогодні ухвалила РНБО

18 червня, в Офісі президента України відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесменів Фірташа та Фукса. У ситуації з Фірташем, санкції пов'язані з його титановим бізнесом. Українські спецслужби встановили, що Фірташ постачає сировину військовим підприємствам Росії. Санкції проти Фукса були накладені через ситуацію зі скандальною компанією "Голден Деррік", яка у 2019 році перереєструвала свої родовища на Сейшельські острови.

На введення санкцій вже відреагував Фукс. Він заявив, що санкції проти нього є "особистою помстою" і додав, що планує йти до суду.

Також РНБО вирішила запровадити санкції проти причетних до розробки вірусу Petya, який хакери застосували для кібератак в Україні. Детальніше про ці та інші рішення РНБО – в матеріалі РБК-Україна.

Подібне було сто років тому: в окупованій Ялті вирує негода, є загиблий та постраждалі

Одна людина загинула, і декілька – постраждали, через негоду в Ялті. Місто в окупованому Криму закрили для відвідування через повінь. Потоки води буквально зносять автомобілі та людей.

Ситуація критична, у місті зупинили рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.

Вітренко поки залишається главою "Нафтогазу". Суд зупинив дію припису НАЗК

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо припису Національного агентства з питань запобігання корупції про незаконність призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу". Суд зупинив дію цього припису.

Поки дія припису НАЗК буде зупинена за рішенням суду, Вітренко залишатиметься керівником "Нафтогазу". Припис НАЗК не діятиме поки суд не розгляне провадження у справі за позовом Шмигаля щодо його скасування.

Коронавірус "Delta" стає домінуючим у світі, - ВООЗ

Провідний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сум'я Сумінанат заявила у п’ятницю, 18 червня, що дельта-варіант COVID-19, вперше виявлений в Індії, стає панівним варіантом коронавірусу у світі. Це відбувається через його високу здатність передаватися від людини до людини.

Епідеміолог Наталія Виноград в коментарі РБК-Україна спрогнозувала появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19. За її словами, у цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал.

Намагались продати секретні оборонні розробки за 2 млн доларів: СБУ викрила схему

Служба безпеки України (СБУ) не допустила витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Ці дані намагались продати однієї з азійських країн за 2 млн доларів.

Мова йде про секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування. До схеми причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.

Німеччина відкривається для українських туристів: кращі локації, які варто подивитися

Німеччина відкривається для повністю вакцинованих туристів з України з 25 червня - вже наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Німеччини в Україні.

Уточнюється, що з цього дня повністю вакциновані від COVID-19 українці зможуть в'їжджати до Німеччини для відвідування близьких і друзів, а також з туристичною метою. При цьому право в'їзду отримають тільки ті, хто отримав щеплення вакциною з певного списку. Це вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Польща заявила про кібератаку з Росії. Постраждали міністри і депутати

Масштабна кібератака з території Російської Федерації була здійснена на Польщу. Під удар потрапили польські топ-міністри і депутати. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

За його словами, згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки і Служби військової контррозвідки, кібератаці піддалися "найбільш важливі польські офіційні особи".

Спека в Україні посилиться, але дощі накриють пів України: де буде злива

Синоптики розповіли, що на вихідні погода в Україні буде спекотною. Також в Карпатах та на Прикарпатті, у південній частині та центральних областях місцями будуть короткочасні дощі з грозами.

Повідомляється, що антициклон у поєднанні з теплом із центральної Азії принесе суху та спекотну погоду. Але з південного заходу позиції буде утримувати поле зниженого тиску, тому там атмосфера ще залишається нестійкою і це означає, що зберігається ймовірність короткочасних дощів та окремих гроз.