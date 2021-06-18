Польща заявила про кібератаку з Росії. Постраждали міністри і депутати
Масштабна кібератака з території Російської Федерації була здійснена на Польщу. Під удар потрапили польські топ-міністри і депутати.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, передає rmf24.pl.
За його словами, згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки і Служби військової контррозвідки, кібератаці піддалися "найбільш важливі польські офіційні особи".
"Аналіз наших сервісів і спецслужб наших союзників дозволяє однозначно констатувати, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації. Її масштаб і розмах великі", - додав Качинський.
Він підкреслив, що тривають дії щодо з'ясування обставин справи, а поліція з сьогоднішнього дня почне розсилати інформацію постраждалим. Видання пише, що про кібератаку стало відомо після злому пошти глави канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика. Крім того, було зламано пошту його дружини і соціальні мережі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті в Женеві президент США Джо Байден передав російському президенту Володимиру Путіну список секторів критичної інфраструктури, які не повинні бути об'єктами кібератак.