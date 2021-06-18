ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща заявила про кібератаку з Росії. Постраждали міністри і депутати

Новость на русском →
Варшава, П'ятниця 18 червня 2021 15:41
Польща заявила про кібератаку з Росії. Постраждали міністри і депутати Фото: віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський (flickr.com Piotr Drabik)
Автор: РБК-Україна

Масштабна кібератака з території Російської Федерації була здійснена на Польщу. Під удар потрапили польські топ-міністри і депутати.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, передає rmf24.pl.

За його словами, згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки і Служби військової контррозвідки, кібератаці піддалися "найбільш важливі польські офіційні особи".

"Аналіз наших сервісів і спецслужб наших союзників дозволяє однозначно констатувати, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації. Її масштаб і розмах великі", - додав Качинський.

Він підкреслив, що тривають дії щодо з'ясування обставин справи, а поліція з сьогоднішнього дня почне розсилати інформацію постраждалим. Видання пише, що про кібератаку стало відомо після злому пошти глави канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика. Крім того, було зламано пошту його дружини і соціальні мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті в Женеві президент США Джо Байден передав російському президенту Володимиру Путіну список секторів критичної інфраструктури, які не повинні бути об'єктами кібератак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польша кібератака
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами